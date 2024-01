"Què podem fer per a ajudar a la població civil de Palestina víctima del conflicte amb Israel?" Això es va questionar un grupo de fotògrafes dones, entre las que es trobava la valenciana Eva Máñez, quan van començar els bombardejos sobre Gaza el passat mes d’octubre. I la resposta va ser donar part del seu treball en la iniciativa Fotos per Palestina, que ja ha aconseguit que s’adhereixen un total de 180 fotògrafs i fotògrafes de tota Espanya i porta recaptats 35.000 euros que destinaran a l’acció de Metges Sense Fronteres (MSF) en Gaza.

"La idea sorgeix de part d’un grup de fotògrafes dones, unes 20, per la indignació, la ràbia, la impotència i la frustració que estem vivint pel que està passant en Gaza. Teníem la necessitat de fer alguna cosa", explica Máñez, que mostra la seua satisfacció per l’impacte que ha tingut el projecte: "Va haver un moment en què vam tenir que dir ‘prou’ perquè eren tants els fotògrafs i les fotògrafes que es van sumar que no podíem gestionar tantes fotografies a nivel administratiu".

I en què consisteix la iniciativa? Cadascun dels fotògrafs i les fotògrafes que participen -entre els que es troben valencians com la pròpia Eva Máñez, Fotolateras, Tania Castro o el fotoperiodista de Levante-EMV Germán Caballero- posa a disposició de Fotos per Palestina una de les seues fotografies, que por tindre relació amb Palestina o no. "Jo he agafat una d’una festa LGTBI que vaig fer a Cusco perque entenc que el món ja és prou terrible", posa com exemple Máñez. Estes fotos es posen a la venda a través del web fotosxpalestina.com per 100 euros cadascuna.

Els diners recaptats aniran a la delegació de Metges Sense Fronteres en Gaza per a ajudar a la població civil davant les dificultats provocades pel setge que pateixen per part de les forces militars d’Israel.