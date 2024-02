L’entitat financera valenciana Caixa Popular presenta una nova edició del programa de pòdcasts sobre salut mental Verbos Copulativos conduït per la presentadora Carolina Ferre i el psicòleg Nacho Coller.

En esta ocasió, serà en format presencial obert al públic i tindrà com a convidades a Ame Soler, il·lustradora de Tres Voltes Rebel, Toni Mejías, raper en Los Chikos del Maíz i autor del llibre Hambre: Mi historia frente al espejo, i Eugenia Moreno, psicòloga clínica especialista en TCA.

Es donaran cita el pròxim dijous 8 de febrer a les 19 hores en el Teatre Talia de València per a conversar sobre la complexitat dels trastorns alimentaris i com la societat influeix en la percepció de la bellesa. A més, l’esdeveniment estarà amenitzat per la música en directe del grup valencià Doña Manteca. Les invitacions a l’esdeveniment són gratuïtes fins a completar l’aforament, a través del següent enllaç.