Després d’un any complicat en què les inclemències meteorològiques i l’incendi de Bejís van castigar la producció d’olives, la Cooperativa Viver afronta el 2023 amb molt d’optimisme.

El 2022 va ser un any difícil per als productors d’oli. Quin impacte es preveu que puga tindre per a la Cooperativa Viver i els consumidors?

Òbviament, és una situació difícil. En primer lloc per als nostres socis, que no han pogut amortitzar tota la feina invertida al camp; i també per als nostres clients, tant professionals com a particulars, als quals no podem proveir amb normalitat. Tot això afecta inevitablement la Cooperativa en la seua faceta comercialitzadora, però gràcies a la diversificació de l’activitat podem mantindre el ritme fins a la temporada que ve, davant la qual som molt optimistes.

Quins productes s’esperen que tinguen un rendiment millor aquest any?

Aquest any ha estat una molt bona campanya per a la vinya, de la qual n’hem obtingut uns 40.000 kg de raïm que ens permetran produir un nombre equivalent d’ampolles de vi. També ha sigut un any molt positiu per a la nou, amb una collita que ha triplicat la de l’any anterior, passant de 10.000 kg a quasi 37.000 kg.

La Cooperativa Viver compta amb una extensa trajectòria de més de 30 anys en què s’ha convertit en un referent dins del sector de l’agricultura a la província de Castelló.

Ha canviat molt des que vam començar com un petit trull el 1990 amb un sol treballador i prop de 200 socis. Hui som un equip de 60 persones i més de 500 socis, amb una activitat diversificada però la mateixa missió de fons: mantindre el territori viu a través del que millor sabem fer: cultivar la terra. Cuidar de les persones que tenen cura de la terra és imprescindible perquè l’agricultura, un sector essencial per a la societat, es mantinga viva de manera sostenible.

A més de la seua activitat econòmica, la Cooperativa Viver també destaca pel seu paper com a dinamitzador de la comarca de l’Alt Palància.

La Cooperativa de Viver ha sabut combinar molt bé les necessitats tradicionals dels socis —especialment dels agricultors— amb una visió de futur més empresarial que ha permès posicionar al mercat els productes que cultiva i elabora, sobretot l’AOVE. És una roda virtuosa, ja que créixer en vendes es tradueix en un creixement de la cooperativa a tots els nivells, fet que suposa poder ampliar plantilla amb persones del municipi o de les proximitats. No en va, la Generalitat Valenciana ens ha distingit amb la medalla al Mèrit Empresarial i Social en els últims Premis 9 d’Octubre, cosa que ens anima a pensar que estem fent les coses bé.

L’interior de Castelló és una de les zones més afectades per la despoblació. Com contribueix la Cooperativa Viver a contenir aquest procés i retindre la població a la comarca?

Viver és una orgullosa excepció en un món agrícola en constant decadència, ja que la superfície agrària i l’ocupació vinculades al sector han augmentat els últims anys i és el municipi de la comarca de l’Alt Palància on més ha crescut la població des del 2020. La cooperativa i tota la feina que fa per mantindre i promoure una agricultura justa té molt a veure en aquesta realitat. Per exemple, des de la Cooperativa s’ofereixen fórmules de col·laboració amb els propietaris que ja no poden o no volen cultivar les seues terres, aconseguint així que els camps no només no es facen malbé sinó que es mantinguen o es converteixen en productius, de manera que el propietari obté una rendibilitat per a la seua explotació i la cooperativa obté matèria primera de qualitat per als seus productes.