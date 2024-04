Compromís pide honores de la ciudad a Marc Granell y Per l'Horta

El grupo municipal de Compromís ha presentado sus propuestas para los honores y distinciones del Ayuntamiento para este año. Serán, por una parte, para el poeta Marc Granell, "una de las voces más importantes de la literatura valenciana y recientemente merecedor del Premio Nacional de la Crítica" en palabras de la exconcejala de Cultura Gloria Tello, a quien se le propone como Hijo Predilecto de la Ciudad. Y, por otra parte, se propone el reconocimiento de la ciudad de València a la entidad Per l’Horta, "símbolo de la lucha por la protección de la huerta y de nuestro territorio y con una trayectoria de más de 20 años" se pide la Medalla bronce a la entidad Per l’Horta.

Poeta y traductor, recientemente galardonado

Marc Granell es poeta y traductor. Estudió Filosofía y Filología, y participó activamente en el estallido cultural y literario de los años 70 en València. Con otros escritores de su generación fundó la revista Cairell, que significó un punto de partida para las nuevas voces que surgieron al panorama literario de la época.

‘Arran de gel’ es el título del poemario con el cual el valenciano Marc Granell ha sido merecedor del Premio Nacional de la Crítica 2024 en la categoría de poesía en catalán. El premio no tiene dotación económica, pero sí un gran prestigio entre escritores, editores y lectores.

Al mismo tiempo, Marc Granell ha obtenido varios premios literarios, entre los cuales hay que destacar el Vicent Andrés Estellés (1976), el Ausiàs March (1979), el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians (1991, 1992, 2016 y 2021) y el premi Samaruc de Literatura Infantil (2010), y varios reconocimientos y distinciones, entre los cuales destaca el premio de Les Lletres Valencianes del 2020.

València entrega los honores y distinciones con motivo del 9 d'Octubre de 2023 / Fotos: Daniel Tortajada

Movimiento social

Per l’Horta es el movimiento social heredero de la primera Iniciativa Legislativa Popular por la protección de l’Horta de València constituido formalmente como asociación sin ánimo de lucro. "Per L’Horta no pretende ser un grupo más en defensa del territorio, sino que quiere ser catalizador de todas aquellas acciones o políticas que vayan encaminadas a conseguir los objetivos que se proponían en la ILP. Es decir, acciones y políticas por la protección de la huerta de València, de hacer valer este paisaje, su patrimonio agrícola, hídrico y cultural e histórico". Para conseguirlo, trabajan, a menudo en silencio y fuera de los focos, con todo tipo de personas, asociaciones o instituciones que tengan alguna a cosa a decir o hacer en relación con la huerta o cuestiones relacionadas como por ejemplo: la cultura popular valenciana, la agricultura tradicional y biológica, el paisaje, la cultura gastronómica, la sostenibilidad, la educación ambiental, y los derechos humanos.

"Los honores no deben patrimonializarse"

"A pesar de que durante los gobiernos del PP de Rita Barberá no se tuvo la voluntad de dar opción a la oposición municipal a participar de las propuestas para los honores y distinciones, con los gobiernos de Compromís, desde el año 2015, se abrió el procedimiento para hacerlo plural y recoger las propuestas de todos los grupos municipales del Consistorio". En palabras de Gloria Tello, "los honores y distinciones constituyen el reconocimiento más importante y simbólico que el Ayuntamiento de València otorga a personas y entidades con una gran trayectoria e implicación en la ciudad. Y como tal, suponen un reconocimiento institucional que no puede patrimonializarse por parte de ningún grupo o gobierno de turno".