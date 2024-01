Fins al 28 de gener, s’exhibeix en el cercle central del Jardí Botànic de València l’exposició corresponent al concurs fotogràfic «La Mostra del Canvi», amb el propòsit de generar consciència en la societat sobre el canvi climàtic i els seus efectes a la Comunitat Valenciana. La convocatòria per a la presentació de fotografies va concloure el 31 d’agost, atraient a més de 80 participants. Entre ells, es van seleccionar deu imatges finalistes que ara es troben en exposició al jardí.

Les fotografies capturen la realitat del canvi climàtic, la contaminació, la pèrdua d’entorns naturals, la disminució de la biodiversitat i les repercussions de l’activitat humana a la nostra regió, buscant sensibilitzar a la societat enfront de la crisi mediambiental que estem experimentant.

Premis Ambientals

El dijous 14 de desembre, va tindre lloc a l’Auditori del Jardí Botànic de València la cerimònia de lliurament dels Premis Ambientals en els quals es reconeixien als premiats de les dos convocatòries que l’entitat valenciana organitza en matèria de sostenibilitat ambiental.

Caixa Popular llança la primera convocatòria d’Ajudes a la Implicació Ambiental, dotada amb un fons de 10.000 euros

Caixa Popular va llançar el setembre passat la primera convocatòria d’Ajudes a la Implicació Ambiental, dotada amb un fons de 10.000 euros. El propòsit d’esta iniciativa era impulsar projectes que contribuïren a la conservació i sensibilització ambiental, i que abordaren qüestions relacionades amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Els projectes premiats van ser els següents: Sábados de Basuraleza de la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, premiada amb 1.000 euros; Comunitat Energètica Solidària Malva-rosa de Coensoma, premiada amb 2.000 euros; Cosecha de Salud. Educar en valores contra el Cambio Climático de l’Associació Rincón de Velluters, premiada amb 3.000 euros; i Fire Leader de Interpreta Natura, premiada amb 4.000 euros.

Resultat del concurs

A més, es va reconèixer als guanyadors de la tercera edició de «La Mostra del Canvi», un concurs de fotografia organitzat per Caixa Popular amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de combatre el canvi climàtic. Els premis van ser atorgats de la següent manera: en tercer lloc, Marisa Aguar va rebre 100 euros per la fotografia Niu d’ocells fet amb restes de plàstic; en segon lloc, Fernando Fuentes va obtindre 200 euros per El foc que va apagar un raig; i en primer lloc, Mónica Romero va rebre 500 euros per la fotografia Albufera contaminada, aportant a més 500 euros més a l’organització Acció Ecologista Agró.