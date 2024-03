La UPV patenta un compost per a fer front a la sequera en els cultius

Les plantes de tomaca emeten una aroma per a resistir els atacs dels bacteris. Esta aroma es denomina ‘butanoato de hexenilo’ (HB). Un equip de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP), centre mixt de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha descobert que el seu mode d’acció és nou, funciona de manera independent a la clàssica hormona que participa en el procés del tancament estomàtic. D’esta manera, resulta clau per a protegir les plantes enfront d’amenaces com la sequera o diferents patologies que poden arribar a posar en risc els cultius. «Donada la importància que el control estomàtic té sobre els estressos hídrics, els tractaments amb HB alleugen la simptomatologia causada per la sequera i milloren la productivitat dels cultius com la tomaca.

Així, en el context de sequera greu que actualment estem vivint a Espanya, el desenvolupament d’esta mena de compostos suposa un gran avanç per a fer front a aquesta situació», destaca Purificació Lisón, investigadora del IBMCP i professora del Departament de Biotecnologia de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural (ETSIAMN) de la Universitat Politècnica de València.

Resistència a malalties

Entre altres avantatges, l’equip destaca que el compost HB permet la resistència a malalties la via d’entrada de les quals són els estomes. En el cas de la tomaca, la seua aplicació permet protegir-li enfront de Pseudomonas syringae, un bacteri que provoca grans danys, sobretot en condicions climàtiques de fred i humitat, arribant a impedir que el fruit siga apte per a la seua comercialització.

Equipo de investigadores de la UPV. / UPV

«Els nostres resultats avalen l’ús del HB com un compost natural b per a una agricultura més sostenible. Actualment, no existeixen productes alternatius en el mercat amb la capacitat per a produir el tancament estomàtic», afig Mª Pilar López Gresa, investigadora també del IBMCP (CSIC-UPV) i professora del Departament de Biotecnologia de la ETSIAMN-UPV.

Pel fet que el tancament estomàtic participa en una gran quantitat de processos en la planta, a més de la seua aplicació per a fer front a la sequera i bacteris o paràsits, l’equip del IBMCP estudia nous usos del HB com, per exemple, la sincronització de la floració, la inducció de la floració i quallat, així com l’avançament de la maduració.