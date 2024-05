La UPV desenvolupa un sistema per a evitar la sobrepesca de la tonyina

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertanyents a l’Institut d’Automàtica i Informàtica Industrial (Institut ai2) i a l’Institut per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres del Campus de Gandia, han avaluat a Austràlia un nou sistema de mesurament automàtic de la grandària de les tonyines mentre naden lliurement, que permet l’estimació de la biomassa. L’objectiu és utilitzar sistemes automàtics de comptatge d’espècimens i biomassa per al control pesquer i previndre la sobrepesca d’una manera fiable.

Intel·ligència Artificial

Gabriela Andreu, investigadora de l’Institut ai2 participant en el projecte, explica que, en Port Lincoln, el poble pesquer on el seu equip ha estat un mes realitzant proves del projecte, «la finalitat del govern australià és comprovar i demostrar a les companyies pesqueres que el procés automàtic d’estimació de talles, basat en visió per computador i ‘Deep Learning’ amb tecnologies d’intel·ligència artificial, és fiable i precís. L’objectiu d’aquest mes de treball era provar in situ el nostre sistema demostrant tant la seua fiabilitat com la seua adaptabilitat».

La UPV desenvolupa un sistema per a evitar la sobrepesca. / UPV

El nou sistema implementat pels investigadors del ai2 i del grup d’acústica submarina de Gandia processa les imatges obtingudes a través de cambres estereoscòpiques col·locades entre totes dues gàbies, identificant individus, obtenint les seues dimensions i, finalment, estimant la seua biomassa.