La resolución de la desaparición y asesinato de Wafaa Sebbah ha sido posible gracias al ingente trabajo de la Guardia Civil y al empeño del juez de la causa, titular del juzgado de Instrucción Número 4 de Alzira quien, pese a la escasez de medios materiales y humanos, ha estado al pie del cañón en cada una de las líneas de investigación y diligencias solicitadas por el Instituto Armado.

Dada la complejidad del caso, que se ha ido enconando en cada línea de investigación que se cerraba por falta de viabilidad, el magistrado reclamó al poder judicial el refuerzo de su juzgado. Sin embargo, este refuerzo no le fue concedido nunca. No obstante, el crimen ha podido resolverse este jueves 17 de junio tras la confesión del asesinato por parte de David S.O., conocido como El Tuvi, quién se ha derrumbado ante los agentes de la Benemérita y ha explicado que asesinó a la joven Wafaa el mismo día de su desaparición. El testimonio del asesino confeso de Wafaa ha permitido recuperar sus restos mortales del interior del pozo al que fue arrojado su cuerpo.