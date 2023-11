La policía brasileña trabaja con la hipótesis de que el chef mallorquín David Peregrina, de 53 años, y su mujer, Érica da Silva Santos, de 38, fueron ejecutados en su domicilio, en el restaurante que regentaban cerca de la ciudad de Porto Seguro, según informan medios del país.

Las hipótesis de la ejecución, según estas fuentes, se plantean porque los investigadores no han encontrado indicios de robo en el restaurante. Además, la única forma de llegar al lugar es a través del río, lo que parece apuntar a que los atacantes acudieron armados al lugar con la intención de dar muerte a las víctimas. El recinto contaba con cámaras de seguridad que recogen las imágenes a tiempo real pero no graban. Esto podría ser un indicio de la pareja se sentía amenazada. El hijo del matrimonio vivía en la propiedad, pero no estaba allí en el momento del crimen.

La policía está investigando los movimientos bancarios y telefónicos de las víctimas para tratar de encontrar pistas sobre la motivación y autoría de los asesinatos.

Hasta el lunes los agentes habían entrevistado a tres personas residentes en los alrededores de la isla Pau do Macaco para saber si vieron movimientos de embarcaciones el día del crimen.

El cuerpo de David Peregrina fue hallado con varios impactos de bala en la planta baja del establecimiento, mientras que su mujer apareció desnuda en el exterior, aunque no presentaba indicios de haber sido abusada sexualmente. Los investigadores creen que Érica da Silva estaba duchándose en la planta superior de la casa cuando oyó los disparos y trató de huir saltando desde la ventana del primer piso. Entonces recibió un disparo en la cabeza.

Condenado por estafa en Mallorca

Davíd Peregrina se escapó a Brasil en 2012, tras ser condenado a más de seis años de prisión por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, como presunto cabecilla de un gran fraude con la concesión de hipotecas. El hombre era director de una sucursal bancaria de Muro, desde la que tramitó numerosas hipotecas fraudulentas a nombre de testaferros, lo que provocó un perjuicio a la entidad de más de dos millones de euros. Tras su detención, a finales de la década del 2000, ya se había fugado a Brasil y permaneció huido dos años. Posteriormente acordó entregarse y pasó un tiempo en prisión preventiva, pero volvió a quedar libre. Después de ser condenado, el hombre volvió a huir, por lo que la Audiencia de Palma de Mallorca dictó dos requisitorias, que ya habían prescrito.

El hombre se había asentado en Porto Seguro junto a su esposa, donde regentaba el restaurante Ilha dos Ribeirinhos, y había alcanzado notoriedad como cocinero especializado en gastronomía española, sobre todo paellas. Había partipado en varios eventos gastronómicos en la zona.