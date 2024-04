En libertad el hombre que mató a su asaltante en València al apreciar defensa propia

El Juzgado de Instrucción número siete de València acordó ayer la libertad del hombre detenido por matar a machetazos a un joven que asaltó su vivienda junto a otros dos cómplices, que permanecen huidos, para robarle presuntamente la escasa cantidad de droga que allí guardaba en una caja fuerte. El juez ha tenido en consideración que los asaltantes también iban armados y las argumentaciones dadas por el arrestado, quien asegura que únicamente pretendía defenderse y proteger a su pareja. De hecho, el presunto homicida alegó en dependencias judiciales que temió por la vida de ambos y simplemente se defendió con aquello que tenía a mano mientras sus asaltantes le golpeaban y trataban de acuchillarlo.

El propio detenido presentaba lesiones por todo el cuerpo producto de la pelea, así como un corte por arma blanca en la muñeca y fractura de nariz, por la que tuvo que ser intervenido en el hospital. Según su testimonio y el de su pareja, las víctimas de este robo con violencia frustrado ocurrido la tarde del pasado Viernes Santo en la calle Ruaya de València, al menos vieron que dos de sus asaltantes –que ocultaban su rostro con pasamontañas y fingieron inicialmente ser policías– portaban armas blancas.

Será un jurado popular el que dictamine si hubo o no una legítima defensa y si la misma fue proporcionada. Por lo pronto, tras ser puesto ayer a disposición judicial, F. V. V. P. ya se encuentra en libertad después de que la Fiscalía no solicitara su ingreso en prisión provisional, al no existir riesgo de fuga ni posibilidad de reiteración delictiva, según indicaron fuentes jurídicas. Como medidas cautelares el Juzgado de Instrucción número siete de València, en funciones de guardia, le ha retirado el pasaporte, le prohibe salir del país y el investigado deberá comparecer periódicamente una vez al mes a firmar en el juzgado. Su situación procesal podría variar si así lo considera el Juzgado de Instrucción número cinco de València, que lleva la causa por el homicidio.

Se identificaron como policías

El crimen se produjo en el octavo piso de una finca de la calle Ruaya de València la tarde del pasado viernes cuando tres personas encapuchadas irrumpieron en el inmueble del detenido, ahora puesto en libertad, al grito de: «¡Abre, policía!».

En la vivienda se encontraba F. V. V. P. , de 60 años, junto a su pareja. El testimonio de ambos coincide en los detalles primordiales de lo ocurrido y en la violencia empleada por sus asaltantes, quienes les exigieron que abrieran la caja fuerte. En la misma la policía halló posteriormente dinero y una pequeña cantidad de cocaína, como adelantó ayer este periódico.

El arrestado sostiene que la pequeña cantidad de cocaína hallada en la casa era para su autoconsumo

Desde el primer momento el arrestado ha reconocido que tenía droga en la casa, pero para su autoconsumo, ya que es consumidor habitual desde hace años. Esto coincide con las manifestaciones de algunos vecinos de la finca, quienes aseguran que Paco apenas salía de casa y tenía una vida muy reservada. Por lo que, al parecer, almacenaba la droga en su casa para no tener que salir cada dos por tres a por su dosis.

El juzgado también ha tenido en cuenta la ubicación de la lesión mortal –que le seccionó la femoral–, al no ir dirigida a un órgano vital como el corazón, lo cual apoya la tesis de la legítima defensa.