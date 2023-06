Cuando ven el cadáver de otro insecto de su especie, los cerebros de la mosca de la fruta estimulan el sueño y los sonidos, así como controlan las emociones y el estado de ánimo. No quedan indiferentes.

Cuando las moscas de la fruta ven miembros muertos de su propia especie, disminuyen sus reservas de grasa, reducen la resistencia al hambre y aceleran su envejecimiento debido tanto la percepción visual de la muerte como a la intervención el receptor de serotonina 5-HT2A, relacionado con la memoria y las emociones. Esto lo supimos por una investigación de la Universidad de Michigan publicada en 2019 en la revista Nature Communications.

Una nueva investigación de la misma universidad ha profundizado ahora en este descubrimiento y descubierto lo que pasa en el cerebro de la mosca de la fruta, que tiene el tamaño de una semilla de amapola, cuando percibe que otra mosca de su especie ha muerto. Queda claro que no la deja indiferente.

La nueva investigación, publicada en la revista PLOS Biology, ha descubierto que, cuando una mosca de la fruta ve a un congénere fallecido, su cerebro reacciona de una manera muy particular.

Percepción de la muerte

Ha comprobado que la "percepción visual de la muerte" aumenta la actividad en una región del cerebro de estos insectos llamada cuerpo elipsoide: se trata de una estructura con forma de rosquilla que actúa como brújula interna de la mosca.

Anteriormente se había comprobado que el cuerpo elipsoide intensifica conexiones neuronales cuando recibe información sobre la polarización de la luz, que se usa para la navegación.

Ahora se ha descubierto que el cuerpo elipsoide también está implicado en la reacción cerebral ante la percepción de la muerte de otra mosca. No sabemos exactamente por qué.

Lo que sí se ha descubierto es que dos neuronas, conocidas como R2 y R4, se activan mucho más en el cuerpo elipsoide cuando los ojos de la mosca de la fruta ven a otras moscas fallecidas.

Sueño y sonidos

Esta observación sorprende porque el circuito R2 de las neuronas tiene, entre otras funciones, la estimulación del sueño en la mosca de la fruta, mientras que el R4 está relacionado con la percepción del sonido, según se ha comprobado en ratones.

En esta investigación, pruebas adicionales confirmaron además que el componente clave detrás del proceso de envejecimiento acelerado es el receptor de serotonina 5-HT2A que se encuentra en estas células nerviosas R2 y R4.

La serotonina es un neurotransmisor relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. En humanos y roedores, 5-HT2A está relacionado con psicopatías y su tratamiento.

Otro detalle de esta investigación es que ha comprobado que la vida útil de las moscas de la fruta se reduce incluso si las neuronas R2 y R4 se activan artificialmente, es decir, aunque los insectos no observen ningún congénere muerto. El cerebro de la mosca puede por tanto ser engañado.

Proceso complejo

Todas estas investigaciones confirman que el envejecimiento es un proceso complejo que está influenciado tanto por la genética como por el medio ambiente.

Sabemos que las experiencias perceptivas positivas y negativas también pueden influir en el envejecimiento, pero se han realizado pocas investigaciones sobre lo que sucede en el cerebro en estos casos.

La nueva investigación ha podido determinar cómo la percepción de la muerte acorta la vida útil en las moscas de la fruta.

Modelo neurocientífico

El descubrimiento es importante porque Drosophila melanogaster (nombre científico de la conocida mosca de la fruta) se considera un organismo modelo útil para la neurociencia porque este insecto se parece a los humanos en muchas propiedades biológicas.

Recientemente, un equipo de investigación internacional produjo un mapa detallado del cerebro de una larva de mosca de la fruta, que está ayudando a comprender mejor el mecanismo del pensamiento humano.

Según los científicos, una mejor comprensión de cómo los circuitos neuronales, aunque sean de un insecto, regulan el proceso de envejecimiento podría, a largo plazo, conducir al desarrollo de fármacos para ralentizar el proceso de envejecimiento en humanos.

Referencia

Ring neurons in the Drosophila central complex act as a rheostat for sensory modulation of aging. Christi M. Gendron et al. PLOS Biology, June 13, 2023. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002149