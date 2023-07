La percepción visual del miedo se regula por una red de circuitos neuronales que nos llevan a desviar la mirada de una escena en una película de terror o a salir corriendo ante un insecto considerado peligroso. Eso sugiere que hay una base genética de cómo experimentamos el miedo.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio ha descifrado cómo las moscas de la fruta detectan el miedo a través de la visión, y cómo esto afecta a su comportamiento y a su supervivencia, un descubrimiento extrapolable a la experiencia humana.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, revela los circuitos neuronales que procesan la información visual del miedo y los mecanismos genéticos que los regulan.

Las moscas de la fruta son unos insectos muy utilizados en la investigación científica, debido a su facilidad de manipulación genética y a su similitud con los vertebrados en muchos aspectos biológicos. Entre ellos, se encuentra la capacidad de percibir el miedo, una emoción básica que ayuda a escapar de las amenazas y a preservar la vida.

Simulación de amenazas

Los investigadores se preguntaron cómo las moscas de la fruta reconocen el miedo a través de la vista, y qué consecuencias tiene esto en su conducta. Para ello, utilizaron una técnica llamada optogenética, que consiste en activar o inhibir determinadas neuronas mediante la luz.

Los científicos expusieron a las moscas a imágenes de depredadores o de otras moscas asustadas, y observaron cómo reaccionaban sus neuronas y sus músculos. También se valieron de bocanadas de aire para simular una amenaza física.

Los resultados mostraron que las moscas tienen unas neuronas específicas en el cerebro que responden a las señales visuales del miedo, y que estas neuronas se conectan con otras que controlan el movimiento de las alas y las patas.

Además, observaron que estas neuronas liberan una sustancia química llamada taquiquinina que controla el movimiento de la mosca para evitar enfrentar una amenaza potencial.

Comportamientos diferentes

Estas conexiones permiten a las moscas modificar su comportamiento según el nivel de amenaza que perciben. Por ejemplo, cuando ven una imagen de un depredador cercano, las moscas activan sus alas para volar rápidamente y escapar.

Pero cuando ven una imagen de un depredador lejano o de otra mosca asustada, las moscas activan sus patas para caminar con cautela y explorar el entorno.

Además, los investigadores identificaron los genes que regulan la expresión de estas neuronas del miedo, y comprobaron que alterarlos afecta a la capacidad de las moscas para responder adecuadamente a las amenazas.

Base genética

Esto sugiere que hay una base genética para la percepción del miedo en las moscas, y que esta podría ser compartida con otros animales, incluidos los humanos, por lo que esta investigación puede ayudarnos a comprender mejor nuestras propias reacciones humanas ante situaciones de miedo y fobias.

Esta investigación podría explicar por qué apartamos la vista de las cosas que nos asustan cuando, por ejemplo, estamos viendo una película de terror: puede deberse a un grupo específico de neuronas en una región visual del cerebro que siguen una pauta genética.

El estudio aporta una nueva perspectiva sobre los mecanismos neuronales y moleculares del miedo en las moscas de la fruta, y abre la puerta a futuras investigaciones sobre cómo este fenómeno evolucionó y se diversificó en diferentes especies, incluida la humana.

Referencia

Threat gates visual aversion via theta activity in Tachykinergic neurons. Masato Tsuji et al. Nature Communications, volume 14, Article number: 3987 (2023).