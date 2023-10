Las observaciones del Telescopio Espacial James Webb del corazón de formación estelar de la nebulosa de Orión nos han proporcionado algo que nunca antes habíamos visto: en el cúmulo del Trapecio, los científicos han encontrado más de medio millar de objetos parecidos a planetas de aproximadamente la masa de Júpiter, sin conexión con ninguna estrella y desplazándose libremente a través de la galaxia, en muchos casos en pares que se mantienen unidos gravitacionalmente. Serían aparentemente exoplanetas rebeldes, pero su comportamiento desafía nuestra comprensión sobre la formación de planetas.

Los astrónomos Samuel Pearson y Mark McCaughrean, de la Agencia Espacial Europea (ESA), analizaron datos del Telescopio Espacial James Webb (JWST) sobre observaciones con el instrumento NIRCam de la nebulosa de Orión, ubicada a aproximadamente 1.344 años luz de distancia de la Tierra. Allí apreciaron 540 objetos masivos vagando por el cosmos sin orbitar ninguna estrella, entre ellos 42 sistemas binarios: se trataría de exoplanetas rebeldes, que los investigadores denominaron Objetos Binarios de Masa de Júpiter (JuMBO, según las siglas en inglés).

Vagando libremente en pares

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, las estructuras fueron identificadas en la zona llamada cúmulo del Trapecio: los investigadores sostienen que los aparentes exoplanetas rebeldes o nómadas se trasladan en pares porque están unidos gravitacionalmente. Estos objetos binarios, sin embargo, no siguen ninguna órbita alrededor de una estrella, como sucede con los planetas y exoplanetas convencionales. Aunque ya se conocía este tipo de astros que viajan sin rumbo, es la primera ocasión en la que se identifican tantos al mismo tiempo y con estas características.

Los astrónomos piensan que estos entornos de formación estelar como la nebulosa de Orión podrían estar repletos de exoplanetas rebeldes: estos cuerpos se han desacoplado de sus estrellas debido a interacciones gravitacionales anómalas. Esto significa que la existencia de demasiadas estrellas muy próximas entre sí altera la dinámica de los sistemas planetarios “bebés” ligados a cada una de ellas: como resultado de estos, muchos planetas pueden escapar de su influencia gravitacional y comenzar a viajar libremente por la galaxia.

Las simulaciones realizadas por los especialistas sugieren que los exoplanetas rebeldes podrían ser increíblemente comunes en esta parte del Universo. Sin embargo, aunque la presencia de objetos con masa planetaria que flotan libremente en Orión no es una sorpresa, ya que han sido detectados durante décadas con masas que triplican a la de Júpiter, el punto que llama la atención es la magnitud del conjunto identificado en esta ocasión y el hecho que una parte importante de ellos conformen sistemas binarios.

Un hallazgo significativo

Según un artículo publicado en Universe Today, si este hallazgo se confirma se trataría de la muestra más grande de planetas rebeldes jamás descubierta hasta hoy. Por ejemplo, durante todo el año pasado los astrónomos identificaron 70 mundos flotantes libres en toda la Vía Láctea: ahora, habrían descubierto más de 500 de una sola vez.

Los científicos explican en el nuevo estudio, publicado en ArXiv y enviado a la revista Nature para su próxima publicación, que las estructuras identificadas son demasiado pequeñas para ser estrellas, ya que sus masas están muy por debajo del límite tradicional para una enana marrón. En tanto, los astrónomos aún no han podido explicar cómo pueden ser expulsados simultáneamente pares de planetas jóvenes y permanecer unidos, aunque débilmente, a distancias relativamente amplias. Debido a esto, los especialistas creen que los JuMBO son un descubrimiento realmente significativo y altamente inesperado, que desafía las teorías actuales sobre la formación de estrellas y planetas.

Referencia

Jupiter Mass Binary Objects in the Trapezium Cluster. Samuel G Pearson and Mark J McCaughrean. ArXiv (2023). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.01231