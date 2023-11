Una nueva tecnología permite que personas sanas escuchen voces que no existen, como las de las alucinaciones auditivas, con la finalidad de estudiar el comportamiento cerebral ante esas patologías, diseñar posibles tratamientos y de eliminar el estigma de las personas que procesan voces de forma diferente.

Las alucinaciones auditivas son experiencias perceptivas que no tienen una fuente externa. Se caracterizan por la percepción de sonidos que no existen en realidad. Pueden ser simples o complejas, y pueden consistir en voces, música, ruidos o incluso conversaciones. Por lo general son de tres tipos: oír una voz que está poniendo palabras a los pensamientos; oír una sola voz o varias voces que están peleando y discutiendo entre sí; o bien oír voces que narran las acciones de la persona que las escucha.

Son un síntoma común de muchas afecciones, como las enfermedades mentales, los trastornos neurológicos y psiquiátricos, y frecuentemente aparecen relacionadas también con el consumo de drogas o el alcohol.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las alucinaciones auditivas afectan a aproximadamente el 1% de la población mundial, mientras que según el Estudio Nacional de Salud Mental (ENSEM) 2017, el 0,6% de la población española experimenta alucinaciones auditivas, un porcentaje similar al de otros países desarrollados.

Los estudios indican también que entre el cinco y el diez por ciento de todas las personas escuchan a veces voces (por ejemplo, las de familiares fallecidos o “seres superiores”) sin tener ningún tipo de enfermedad.

Eso significa que las alucinaciones auditivas no se limitan a personas con trastornos psiquiátricos, como generalmente se supone. Sin embargo, lo más frecuente es que acompañen a las enfermedades mentales. Se estima que más del setenta por ciento de las personas con esquizofrenia escuchan voces y que lo que les dicen es en general muy negativo.

Impacto cerebral

Los cambios en el cerebro asociados a las alucinaciones auditivas son complejos y aún no se comprenden completamente. Sin embargo, diferentes estudios han identificado una serie de áreas cerebrales que pueden estar involucradas en las alucinaciones auditivas.

Una de las áreas más estudiadas es la corteza auditiva primaria, responsable de procesar los sonidos que percibimos. En las personas con alucinaciones auditivas, se ha observado una mayor actividad en esta región cerebral, incluso cuando no hay estímulos auditivos externos. Esto sugiere que las personas con alucinaciones auditivas pueden estar procesando sonidos de manera diferente a las personas que no las tienen.

Otras áreas cerebrales podrían estar también involucradas en las alucinaciones auditivas como el lóbulo temporal, involucrado en el procesamiento del lenguaje, la memoria y la emoción. Las personas con alucinaciones auditivas pueden tener anormalidades en esta área del cerebro. El tálamo, una estructura situada en el centro del cerebro que ayuda a transmitir información sensorial, podría asimismo estar relacionado, ya que las personas con alucinaciones auditivas pueden tener anomalías en esta estructura.

La corteza prefrontal, involucrada en la atención, la planificación y el control de los impulsos, se ha relacionado también porque las personas con alucinaciones auditivas pueden presentar anormalidades en esta área del cerebro. Los factores psicológicos pueden contribuir asimismo a las alucinaciones auditivas: el estrés, la ansiedad y el trauma pueden aumentar el riesgo de experimentar alucinaciones auditivas, según diversos estudios.

Voces artificiales

La investigación sobre los cambios en el cerebro asociados a las alucinaciones auditivas está en pleno desarrollo y ahora una nueva investigación, desarrollada en el seno de la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (SNSF), ha ideado un procedimiento que puede ayudar a entender lo que pasa en el cerebro cuando se escuchan alucinaciones auditivas. Esta propuesta ha sido bien acogida por la comunidad científica porque todavía no se sabe con certeza por qué una persona, ya sea sana o enferma, escucha voces que no existen.

Algunos estudios indican que estos episodios pueden ocurrir cuando las impresiones sensoriales no coinciden con las expectativas del cerebro: por ejemplo, si nos llevamos a la boca un producto de panadería que esperamos que sea dulce y descubrimos que es salado.

Otras investigaciones proponen una explicación alternativa: que las alucinaciones auditivas ocurren cuando el cerebro ha sido condicionado por impresiones previas y, como resultado, interpreta incorrectamente las percepciones sensoriales.

Experimento robótico

La nueva investigación, liderada por el neurocientífico Pavo Orepic de la SNFS, ha diseñado un experimento robótico que activa estos dos mecanismos simultáneamente y permite investigar cómo ocurren las alucinaciones auditivas en personas sanas, lo que ayudará a identificar posibles enfoques para su posible tratamiento en las personas enfermas.

Los experimentos desarrollados en esta investigación han podido establecer que, tanto las impresiones sensoriales que no coinciden con las expectativas, como las impresiones previas, son válidas para explicar el posible origen de las alucinaciones auditivas.

También han comprobado que, en condiciones controladas, personas sanas pueden escuchar voces que no existen, por lo que “nuestro estudio confirma que los mecanismos detrás de las alucinaciones están en realidad en el cerebro de todos", destaca Orepic, aunque añade: "pero por alguna razón, algunas personas son más susceptibles que otras a esas alucinaciones".

Orepic concluye que el umbral entre alucinaciones auditivas inofensivas y patológicas es fluido: esas voces pueden afectar negativamente a la vida de las personas y ser patológicas, o pueden ser inofensivas e incluso benignas (por ejemplo, si alguien escucha la voz de su abuela muerta que ofrece buenos consejos), sin que estén necesariamente asociadas a patologías neurológicas o psiquiátricas.

Orepic espera que su investigación ayude profundizar en las alucinaciones auditivas y a eliminar el estigma de las personas que escuchan voces. "Eso sólo puede suceder si descubrimos más sobre las causas de las alucinaciones y sensibilizamos a la sociedad sobre ellas", sentencia.

