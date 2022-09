Cada any a Carlet s’esperen les Festes Majors com si fora la primera vegada. Enguany amb més motiu encara perquè esta localitat de la Ribera, de la mateixa manera que moltes altres de la Comunitat Valenciana, ha passat una sequera de dos anys sense festes.

Com a novetat, una colla de dones ha pres la tasca d’organitzar-les. S’anomenen «Quin Comboi». Com en cada edició de les festes, Carlet gaudeix de les clàssiques revetles al recinte de la plaça Major, on primer cada quadrilla fa el soparet als palcos i després passa a divertir-se amb la música i el ball.

La revetla del mantó de Manila dóna pas a activitats com el concurs d’arròs al forn, la desfilada de Moros i Cristians, l’esmorzar en la cooperativa agrícola Sant Bernat, el Pregó i, com no, la tradicional cavalcada.

Cal destacar que les festes carletines són en commemoració dels patrons de Carlet, Sant Bernat i Santa Maria, i acabaran la nit del diumenge amb una mascletà nocturna.

Programa d’actes

Les Festes Majors de Carlet arribaren als carrers del municipi el passat 26 d’agost i s’allargaran fins al proper 11 de setembre.

L’esmorzar de la dona precedeix hui al Joc del Burro, on no faltaran els productes carletins com l’aiguallimó i les rosquilletes. A les 19:00 hores serà el torn del musical infantil «El Reino del León» a la plaça Major, mentre que a les 23:00 hores la música tornarà a la localitat amb altre musical: «Violeta».

L’endemà, els homes seran els que gaudeixen de l’esmorzar i, en finalitzar, es celebrarà un campionat de truc. A les 12:00 hores es traslladarà la imatge de Santa Rita de Càssia a la parròquia de Sant Josep, on s’oficiarà una missa solemne.

Després del dinar de germanor, organitzat per les Ames de Casa Tyrius, tot el veïnat podrà ballar i cantar gràcies al musical «El Circ», també els xiquets amb l’animació infantil, que es durà a terme a les 19:30 hores. L’orquestra Montecarlo tancarà la jornada a les 00:30 hores.

El dijous, 8 de setembre, es produirà una concentració de portadors al migdia, tot seguit del trasllat de les imatges i la missa solemne.

Com el dia anterior, el dinar de germanor s’ha programat a les 14:30 hores, mentre que la Fira Infantil començarà a les 17:00 hores en l’avinguda Blasco Ibáñez. L’enginy també té premi a este municipi de la Ribera.

El Ral·li Humorístic, que se celebrarà el 9 de setembre, promet fer riure a tot el veïnat

El Concurs de Tocats i Barrets, així com el de Camisetes Originals, atorgaran 450 euros dividits en diversos premis per a les creacions més fascinants. Vega Orquesta, La Fiesta i una animada discomòbil aportaran la nota musical a la nit.

El mateix passarà el 9 de setembre, on l’objecte de la competició serà l’humor. El Ral·li Humorístic començarà a les 17:00 hores, mentre que a les 20:00 hores serà el torn de la Solemne Processó de Santa Maria de Carlet.

En referència a la vessant musical, els protagonistes seran les orquestres La Oxido i La Pato.

La cavalcada marcarà l’agenda del dissabte, a la que seguirà la revetla de disfresses a les 00:30 hores a la plaça Major de Carlet. L’últim dia de festa es viuran grans moments de la mà de misses, processó i, com és propi de la cultura valenciana, la mascletà nocturna de fi de festa a les 22:30 hores al barri del Vidre.