Las alternativas gourmet de The Fitzgerald al clásico "fast food"

Las hamburguesas son uno de los platos más icónicos de la gastronomía universal. El plato estrella de la conocida como "fast food" se ha convertido en un producto sobre el cual los chefs de todo el mundo desarrollan toda su capacidad creativa. A pesar de la infinidad de variantes que existen a día de hoy, todavía hay un amplio margen para la innovación sobre la base de la ternera entre pan y pan.

Una de las cadenas de hamburgueserías que mejor ha sabido plasmar esta vertiente es The Fitzgerald Burger CO, fundada en 2013 con la voluntad y las ganas por cambiar las cosas en el sector. Bajo el lema "los detalles deben ser inolvidables", esta cadena ha ido creciendo año a año: desde su primer establecimiento en Torrent hasta la red de 6 restaurantes que tienen a lo largo de toda la Comunidad Valenciana (2 en València y otros en Gandía, Castelló y Alicante).

La revolución que practica este establecimiento sobre las hamburguesas clásicas empieza por ofrecer a sus clientes las hamburguesas más exquisitas del planeta. Para ello, reinventan este producto, dotándole de un alma mediterránea y de una materia prima de primera calidad, con los ingredientes más exclusivos y un cocinado al momento que mantiene todo el sabor del producto.

Los ingredientes del éxito

Para terminar con el mito de la "comida basura", en The Fitzgerald se han propuesto mejorar el sabor de sus hamburguesas con nuevas fórmulas y combinaciones. La calidad de todos sus productos, así como el minucioso proceso de creación de cada hamburguesa, convierten las hamburguesas de The Fitz en unas de las mejores que se pueden comer en València y en toda España.

Así lo consideraron en el pasado concurso nacional de "The Champions Burger", en el pasado mes de junio. The Fitzgerald logró el premio nacional a la mejor hamburguesa de España, con su Texas Burger.

En The Fitz cuentan con la carne más auténtica para sus hamburguesas, proveniente de un ganado criado con alimentación 100% vegetal y en condiciones de bienestar; posteriormente, esta se cocina con brasas de carbón vegetal que se prenden cada día, confiriéndole a la carne un sabor, un olor y una jugosidad inigualables frente a otros métodos de cocinado.

También destaca la calidad de sus verduras, seleccionadas a diario por su proveedor local para mantener todas sus propiedades y, posteriormente, cortadas y preparadas para cada servicio, garantizando así un sabor más natural.

Por último, otro ingrediente de vital importancia en la confección de una hamburguesa es el pan. En The Fitz, el pan de masa fresca se elabora artesanalmente, con ingredientes naturales y sin conservantes ni aditivos artificiales, lo que garantiza una masa fresca y de confianza.

Una vez adquiridos los mejores ingredientes posibles, hay que desarrollar el mejor método de preparación en cada una de las hamburguesas. Para ello, The Fitzgerald cuenta con un minucioso proceso de preparación, elaboración y cocinado que garantizan el mejor resultado: una hamburguesa de capricho, jugosa y sabrosa.

Nuevas recetas para sorprender

Para seguir con su filosofía innovadora y rompedora, The Fitzgerald cuenta con un sofisticado menú en el que no es sencillo encontrar ninguna hamburguesa tradicional. Entre toda su amplia carta de más de una decena de hamburguesas (con posibilidad de moldearse al gusto del cliente), destacan tres por encima del resto, debido a su popularidad:

- Texas Burger. La mejor hamburguesa de España según la última edición del concurso "The Champions Burger". Combina 200 gramos de carne de vaca rubia gallega con grilled pork al estilo americano, además de queso cheddar, cebolla crujiente y salsa barbacoa.

- Madame Burger. Una hamburguesa compuesta por queso brie, cebolla caramelizada y rúcula, bacon y crema de miel y mostaza antigua.

- Gallo Burger. Hamburguesa elaborada con pimientos cocinados al estilo mexicano, queso cheddar, cebolla crujiente, salsa ranchera y bacon.

Además, The Fitzgerald añade cada mes una nueva hamburguesa de edición limitada. Durante este año, debido a una acción NYC x The Fitzgerald, la cadena elaborará cinco hamburguesas diferentes que estarán en la carta durante dos meses cada una. The Triple Burger es el cuarto lanzamiento de esta acción. Se trata de una hamburguesa compuesta por 3 Pattys de 150 gramos, con queso cheddar, bacon, pepinillos y el acompañamiento de una salsa secreta, además de patatas fritas. Esta opción estará abierta de lunes a jueves hasta el próximo 31 de octubre.

Además de las espectaculares hamburguesas, el menú de The Fitzgerald cuenta también con refrescantes zumos naturales, un variado repertorio de ensaladas, milkshakes y dulces artesanos.