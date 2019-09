Riñones sanos

Los riñones realizan funciones vitales como depurar la sangre y controlar la cantidad y concentración de ésta en el cuerpo, sintetizar hormonas, producir glóbulos rojos, regular la presión arterial, producir glucosa, entre otras. Este órgano puede depurar y filtrar hasta 200 litros de sangre a lo largo del día y eliminar unos 2 litros de líquido con toxinas y residuos.

Si los riñones no llevaran a cabo sus funciones correctamente, la sangre se llenaría de tóxicos y deshechos, ésta se volvería más densa y se podría producir desde diabetes e hipertensión hasta enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, pasando por enfermedades infecciosas, porque al verse comprometido el sistema inmunitario sería más fácil para todo tipo de microorganismos patógenos causarnos daños.

Es importante no sólo optar por alimentos bajos en sodio y controlar la sal, sino además evitar comidas precocinadas, enlatadas, snacks, etc. porque contienen índices muy altos de sodio (además de otros ingredientes adictivos y perjudiciales). El uso de medicamentos también puede perjudicar a los riñones, así como el alcohol, el tabaco y la falta de ejercicio.

Para que este órgano se mantenga en perfecto estado es imprescindible una dieta saludable así como beber suficiente agua para evitar daños causados por la deshidratación crónica.

- La manzana posee acción depurativa y diurética por lo que ayuda a eliminar toxinas y limpiar la sangre, además posee mucha agua, vitaminas y minerales. La sandía ayuda a depurar la sangre, limpiándola y ayudando a eliminar toxinas y deshechos gracias a sus propiedades y a su gran contenido en agua. La granada purifica la sangre, además limpia y fortalece el hígado, estimula la producción de orina y está recomendada para la litiasis renal. La uva es rica en antioxidantes y favorece la correcta circulación de la sangre además de estimular la eliminación de líquidos, así como del ácido úrico.

- El pimiento rojo y la cebolla son bajos en sodio y muy beneficiosos para la salud en general y para el correcto funcionamiento de los riñones en particular. Son ricos en antioxidantes y enzimas. En particular, la cebolla protege ante las enfermedades del corazón y las degenerativas.

- El ajo es un alimento-medicamento que favorece y estimula el funcionamiento del sistema inmunitario.

- El espárrago facilita la purificación de la sangre, estimula la función de los riñones y tiene acción diurética, por lo que favorece la eliminación de líquidos. El apio también es desintoxicante y depurativo.

- La coliflor es baja en sodio y protege ante enfermedades degenerativas gracias a sus antioxidantes. La col o repollo combate a los radicales libres, evita la coagulación de la sangre, es rico en antioxidantes, y en chucrut o fermentado aumenta sus propiedades nutricionales.

- El pepino favorece la eliminación de líquidos y la desintoxicación de la sangre, además eliminan el ácido úrico y limpian los intestinos.

- La remolacha es altamente depurativas y favorecen la formación y eliminación de orina. Estimula la función de los riñones, del hígado y del intestino.

- La zanahoria estimula la función de los riñones, también mejora el hígado y depura la sangre. También favorece la eliminación del ácido úrico.