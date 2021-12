Última hora Suscríbete al contenido premium de Levante-EMV

Vuelven todas menos una: 'And just like that' HBO estrena la secuela de la serie «Sexo en Nueva York» sin Kim Kattral, la actriz que interpretaba a Samantha. La secuela supone el regreso de Carrie, un controvertido personaje en pleno debate sobre la representación de la mujer.