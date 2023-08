El Festival Itinera Comunitat Valenciana no solo supone un vehículo para llevar música de calidad a las poblaciones con menos de 2.000 habitantes de nuestro territorio. También democratiza la cultura, es cierto. Además vertebra el territorio. Y pone su granito de arena para luchar contra la despoblación. Pero hay algo de lo que no se ha hablado hasta ahora y es del intercambio cultural que se da entre los músicos que actúan en cada uno de estos grandes Pobles Xicotets, sus habitantes y su entorno. «Lo qué más nos ha impresionado es la sensación de comunidad que se da en estas poblaciones», explica Joao Lazaro, que junto al grupo que lidera, Baobab, uno de los nombres que componen el cartel de la presente edición del festival. «Todo el mundo se conoce, todo el mundo comparte entre ellos lo que tiene. Ese sentimiento no se da allí donde vivo», confiesa este músico portugués afincado en Benisanó, una localidad con miles de habitantes.

Dar algo para recibir algo a cambio. Ofrecer música para recibir a cambio una percepción del mundo diferente a la que se está acostumbrado. Hay otros mundos, pero están en este, como decía el poeta francés Paul Éluard. «La recepción del público es inmejorable», continúa Lazaro. «Recuerdo una anécdota en Aras de los Olmos. Estábamos montando donde nos dijo el Ayuntamiento, justo delante de la casa una señora que se dedicaba a pintar y que no le hacía mucha gracia que fuéramos a tocar delante de su casa. Incluso intentó que nos marchásemos durante la prueba de sonido. Al final del concierto vino a felicitarnos y nos dio las gracias porque le había encantado».

Para poder propiciar este tipo de intercambios culturales entre músicas y músicos y habitantes de estos Pobles xicotets, Itinera cuenta con el respaldo de instituciones como AVANT (Agenda Valenciana Antidespoblament), la Ruta 99 (Poblaciones de menos de 100 habitantes dentro de la Comunitat Valenciana), la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), el ISEACV (Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat) y À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Además de acuerdos de colaboración con los Conservatorios Superiores de Música «Óscar Esplà» de Alicante, «Salvador Seguí» de Castellón y «Joaquín Rodrigo» de Valencia.

Este fin de semana el grupo Baobab llevará su espectáculo de músicas del mundo con raíz africana mezclada con sonoridades más modernas y contemporáneas hasta un Poble Xicotet de 85 habitantes de la provincia de Castellón. Dentro de la comarca del Alt Millars, Villamalur cuenta con la nevera árabe más grande de toda la Sierra de Espadán, rutas de senderismo bien cuidadas, el molino de agua en el barranco de Berniches o una temperatura envidiable durante las noches veraniegas para dormir a pierna suelta, entre muchos otros atractivos. «Me parece muy importante el acercar la cultura y las actuaciones a los pueblos pequeños, lo que propicia que sus respectivos habitantes se relacionen unos con otros al acudir a las actuaciones de cada pueblo», cuenta Rosa María Gómez, alcaldesa de Villamalur. «La cultura por sí misma no es suficiente para luchar contra la despoblación, ya que también hace falta potenciar servicios que no tenemos, mejorar las comunicaciones y generar actividades que creen puestos de trabajo. Sin embargo, la cultura sigue siendo imprescindible para el desarrollo y la evolución de las personas y de la sociedad». El espectáculo del grupo Baobab se desarrollará a las 19:00 h en la Plaza del Concejo de Villamalur.

«Nos ha sorprendido sobre todo el trato recibido por los habitantes de estas localidades», cuenta Kimberly Cruel, integrante del Grupo Kintsu, formación que realiza un recorrido a través de diversas músicas del mundo reinterpretadas por medio de un cuarteto de saxofones. «Siempre han sido muy simpáticos, amables y acogedores. Además nos maravillamos con los paisajes y con la tranquilidad que se respira». Música de otras culturas a cambio de conocer otra cultura mucho más relajada y conectada con la naturaleza. Un cambio justo. Derribar el muro entre culturas diferentes a través de la música. «Recuerdo cuando tocamos en Benifato dentro de la programación de Itinera» rememora Kimberly. «Habíamos terminado de actuar y nos fuimos a cenar. Mientras esperábamos la cena, nos dio por tocar un pasodoble, la gente del pueblo se animó, y al final acabamos tocando cuatro o cinco más. Fue como una pequeña fiesta improvisada». Quien acogerá la actuación de este fin de semana del cuarteto Kintsu no será otro que Benimassot, Poble Xicotet de poco más de 100 habitantes en la provincia de Alicante. Una localidad situada en la comarca del Comtat de Cocentaina situado a 760 metros de altura sobre el nivel del mar y considerada como «El Balcón de la Serrella», ya que su ubicación privilegiada permite disfrutar de unas vistas incomparables del Valle de la Seta. Población que lucha activamente contra la despoblación y con lo que esta supone respecto a su perdida de herencia cultural. «Por ejemplo, aquí gozamos de una gastronomía propia tradicional como las coquetes de dacsa, los minxos, la olleta, recetas que lamentablemente se van perdiendo por la despoblación y que ahora desde el ayuntamiento vamos recopilando para que no desaparezcan», explica Jose Monzonís, concejal de Cultura de Benimassot. Respecto a iniciativas como la de Itinera, según Monzonís «son muy positivas, ya que en poblaciones como la nuestra no se tiene acceso a la música en directo, teatro, monólogos, etc., con lo cual para ver un concierto en hay que recorrer unos 80 kilómetros, con la dificultad añadida para la gente mayor». La actuación del Cuarteto Kintsu dará comienza mañana sábado 26 de agosto a las 20:00 h en la Plaza Mayor de Benimassot.

«Durante el concierto que dimos en Herbers un grupo de personas desde la última fila comenzó, improvisadamente, a levantar las manos y moverlas a ritmo de una de nuestras canciones», cuenta Cecilia Huerta, componente del dúo de Swing, blues y pop The Street Foxes. «Pronto, ese gesto se fue contagiando al resto del público hasta que mayores y niños acabaron bailando juntos al son de la música. Fue un momento tan adorable como sorprendente. Nos demostró que la música tiene el poder de inspirar y mover a personas de todas las edades de las maneras más inesperadas». The Street Foxes actuarán este fin de semana en un Poble Xicotet de 34 habitantes en la provincia de Castellón. Allí, en la comarca dels Ports de Morella, se encuentra Palanques, localidad donde se puede disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad y de unas pinturas rupestres que ya son Patrimonio de la Humanidad.

«Iniciativas como la de Itinera dan vida a poblaciones como la nuestra», señala Lucía Martí, alcaldesa de Palanques. «Aparte de acercar la cultura y la música a nuestras poblaciones, sitúa nuestros municipios en el mapa, la gente de fuera nos conoce como pueblo, conoce a nuestra gente, aprende un poco mas de nuestro día a día para ver que no solo hay oportunidades en las grandes ciudades , sino también en el mundo rural». Cecilia, el 50% del dúo Street Foxes junto al australiano Liam Jones, ambos afincados en València, apostilla «después de actuar en varios de estos pueblos pequeños, nos hemos dado cuenta de la magia que encierran estas comunidades. Su autenticidad, cercanía y calidez de las personas son cosas que quizás se han ido perdiendo en las grandes urbes y son una gran motivación para quizás algún día abandonar la gran ciudad y residir en una de estas pequeñas poblaciones». El concierto de Street Foxes tendrá lugar el sábado 26 de agosto a las 20:00 h. en la Plaza del pueblo de Palanques.

En eso consiste el Festival Itinera. No solo en ofrecer maravillosas actuaciones musicales y en dar a estos Pobles Xicotets la visibilidad que merecen, sino también en hacer posibles intercambios culturales entre músicos, visitantes y habitantes de estas poblaciones que ofrecen una mayor calidad de vida alejada del bullicio de las grandes ciudades. La semana que viene más.