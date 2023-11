Una década es el tiempo que Natalia Jiménez ha estado lejos de los escenarios... en España. No obstante, la música no la ha abandonado estos años, donde ha estado triunfando en Latinoamérica. Ahora, vuelve a su país natal, con su gira «Antología 20 años Tour», con la que celebra sus dos décadas de cantante: primero, como parte de La Quinta Estación y, después, como solista, ahora ya con un nombre reconocido.

La cantante del temas como «El sol no regresa» o «Que te quería» nació en Madrid pero está afincada en México, país que dice adorar. Se muestra agradecida por la fidelidad de sus fans, asegura que de todo se aprende en la vida, y explica cómo logró reinventarse y relanzar su carrera en solitario.

Actuará en València el próximo miércoles (22 de noviembre en La Rambleta) en el que dice que será un concierto muy especial, porque le estará acompañando su familia. Y es que, Jiménez tiene una vinculación muy especial con la Comunitat Valenciana y que pocos conocen. Reversionará los grandes éxitos de su carrera.

¿Cómo se llevan dos décadas en el escenario? ¿Se puede decir que esta es la más especial?

Sí, siento que esta gira ha sido un antes y un después para mí. Veinte años se celebran y es lo que estamos haciendo y celebrando por todo lo alto, me estoy divirtiendo muchísimo en los conciertos y feliz de poder reconectar con mi público y, sobre todo, con el de España, que hacía muchos años que no iba de gira y poder ir y dar estos cinco conciertos... lo he estado esperando mucho. Estoy muy emocionada.

¿Y qué le sigue aportando la música para tener esta ilusión que comenta, 20 años después?

Lo que de verdad me gusta de la música es que, para mí, es un arma de expresión: con la música expreso quién soy, cómo me siento... En este momento estoy haciendo la música que más me gusta, lo estoy disfrutando mucho. Está siendo una de las mejores etapas de mi vida, a nivel creativo, interpretativo... Me siento muy plena en el momento en el que estoy y eso es lo que te da la música: la evolución y las ganas de seguir adelante. Para mí, la música es superimportante, porque no podría yo expresarme en otro ámbito como lo hago en el escenario.

Le iba a preguntar precisamente eso: ¿qué balance hace de estos 10 años como solista? Veo que muy bueno, pero también habría dudas en su momento, de no saber si el público seguiría estando ahí... ¿Cómo lo vivió?

Fue un poco empezar de cero, como una artista nueva y con un nombre que quizás la gente en ese momento desconocía. De hecho cuando empecé mi carrera como solista lo hice en Estados Unidos, y fue duro al principio, pero siempre he tenido el apoyo de la gente. He tenido mucha suerte en ese sentido, el público siempre me ha querido y han tenido mucho cariño hacia mí y ahorita que ya pude hacer la música que siempre quise —la música regional mexicana, desde que saqué mi disco México de mi corazón, en 2019—, ya me convertí en la artista plena que siempre quise y pude ser.

Ha sido un recorrido medio difícil, pero pienso que también es normal, era una artista nueva saliendo con casi 30 años y me siento agradecida de haber recorrido este camino justo a tiempo y ser ahora quien soy: la gente me reconoce, viene a mis conciertos... pienso que lo hice todo bien y ahora estoy recogiendo mis frutos.

¿Qué le diría a esa Natalia de hace 20 años, a la más jovencita que estaba empezando?

Ahora le diría: «¡No desfallezcas, no desfallezcas de tu misión!» [ríe].

Y también, sobre lo que ha comentado: ¿por qué 10 años sin venir a España?

Sin hacer conciertos allá, sí, llevo como 10 años. Yo comenzaba mi carrera como solista en Estados Unidos, tenía muy mal management y fue muy complicado llamar la atención en España, por eso no me han visto el pelo...

Ahora tiene cinco conciertos en España... ¿Con qué viene en sus actuaciones?

Tengo muchas ganas, muchísimas, hay sitios con sold out y estuvimos viendo si añadíamos más fechas. A València tengo muchísimas ganas de ir, porque van a estar mis padres, que viven en Dénia... ellos también hace años que no me ven en vivo, va a ser muy emocionante y bonito.

Ahora que dice lo de Dénia, su segundo nombre es Altea... ¿Tiene algo que ver con el municipio?

¡Claro que sí, soy Natalia Altea! Ese es mi segundo nombre, muy poca gente lo sabe, y es mi nombre de pila, me lo pusieron en la pila del bautismo, en la iglesia de Altea, arriba. Mis tíos viven en Alfàs del Pi.

Nació en Madrid, sus padres tienen cierta vinculación con la Comunitat Valenciana como dice, pero está afincada totalmente en México. ¿Por qué tres discos de música mexicana y qué pasa con los cantantes españoles y ese país? Porque hay muchos ejemplos, como mucha tradición...

Siento que al final somos países hermanos, aunque los españoles no son conscientes de cómo de grande es la hermandad, pero para la gente de aquí sí lo es. Para mí, que llevo viviendo 20 años, es muy curioso que en España no se hable de Guanajuato [un estado de México] y lo igualito que es de España, o de Cartagena en Colombia o San Juan de Puerto Rico. Son cosas que nos unen culturalmente y siento que en España hay un desconocimiento, pero la verdad es que hay un amor muy profundo entre España y Latinoamérica. Por eso se dan estas mezclas musicales.

Cuando vine a vivir acá es cuando empecé a escuchar música regional mexicana y a mezclar en las canciones de mi grupo todo lo mariachi y demás... Es lo que quería hacer y al final me acabé dedicando a la música regional mexicana, y aquí me valoran mucho, les encanta y para mí es un honor y un orgullo. El mariachi es una tradición muy enraizada en méxico, como lo es la charrería y es precioso, la verdad. Tengo mucha suerte de que me hayan acogido y de que me hayan abierto las puertas y poder cantar esta música tradicional.

Ha salido nuevo disco y va a repasar y actualizar canciones conocidas y también había anunciado algún proyecto con Ángel Reyero, para 2024. ¿Qué nos puede contar?

El disco ha salido este octubre, es una recopilación de todas mis grandes canciones de lo largo de estos 20 años; nuevas versiones y también tres canciones inéditas. Estamos haciendo nuevas versiones, más ajustadas al momento en el que yo vivo ahora. Y en cuanto a lo de Ángel, vamos a estar haciendo una gira de La Quinta Estación el año que viene, vamos a ‘sacar a pasear el Ferrari’, como yo le digo... [ríe] Será una gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos.