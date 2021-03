El Valencia CF va a tener que hacer una revolución en la plantilla el próximo verano. No tiene más remedio porque hay al menos cinco bajas seguras, las de los cinco futbolistas que terminan contrato. Gameiro y Mangala terminan contrato en el mes de junio y Cutrone, Ferro y Christian Oliva volverán a sus equipos porque finaliza su contrato de cesión con la entidad de Mestalla. Estas son las cinco bajas seguras. Pero puede haber alguna más y sonada, pero no por ello sorprendente.

No sorprenderá a nadie que Kang In abandone el Valencia CF este verano porque es un secreto a voces que el centrocampista coreano no quiere renovar su contrato que finaliza en junio de 2022, y por lo tanto cuando finalice esta temporada le quedará solo un año de contrato. Esta situación obliga al club a tomar una decisión este mismo verano ya que sabe por activa y por pasiva que el joven canterano no quiere renovar. A partir de ahí hay dos caminos, o traspasar al jugador o dejar que se marche al verano siguiente sin que el Valencia CF reciba nada a cambio por él. Será por lo tanto la misma situación que sucedió el verano pasado con Ferran Torres, si bien hay diferencias sustanciales, primero Ferran era un jugador mucho más cotizado de lo que lo es ahora Kang In, y segundo que el Valencia CF sabe desde hace meses que el coreano no quiere renovar, algo que no sucedió con el actual jugador del Manchester City que, directamente no respondió a las ofertas del conjunto de Mestalla.

El Valencia CF ya sabe que este verano recibirá ofertas por Kang In, pero que no serán jugosas en lo económico. El futbolista no ha roto todavía y de hecho no es titular indiscutible en el Valencia CF de Javi Gracia, y el mercado de este verano se presume complicado y con pocas operaciones de calibre.

De momento es en Italia donde más interés está despertando el jugador y hay hasta cinco equipos que han preguntado por la situación de Kang In. Dos de ellos son la Juventus y el Lazo. El equipo de Turín está dispuesto a llevarse al jugador con la intención de cederlo a otro equipo, y está detrás de él desde hace ya varias temporadas.

La oferta de la juventus Sin ir más lejos, en el verano de 2019, con todavía Mateu Alemany y Pablo Longoria en el club, la Juventus hizo una propuesta formal por el coreano. Poco después de aquello, las cosas empezaron a torcerse hasta que derivaron en el cese de Marcelino a principios de septiembre y las posteriores salidas de Alemany y Longoria. Marcelino no contaba demasiado con el jugador entonces, recuérdese que una de las causas que exhibió el Valencia CF para justificar su cese fue precisamente las pocas oportunidades que daba a jugadores como Kang In Lee o Ferran Torres, pero el Valencia CF rechazó una propuesta por Kang In de La Juventus, que incluso ofreció la posibilidad de meter futbolistas en la operación. Lo cierto es que el Valencia CF no quiso entonces ni escuchar la propuesta del conjunto italiano que, como ahora, valoraba el fichaje del jugador para cederlo a otro equipo de menor potencial en lo deportivo para que acumulase minutos y experiencia que le ayudasen a dar el salto definitivo la primera plantilla del conjunto turinés.

Lo curioso es que dos años después el Valencia CF se va a encontrar con una situación similar pero con diferencias sustanciales. Una que el jugador termina contrato en un año porque no ha renovado, y otra que no ha terminado de explotar por lo que las ofertas que lleguen por él, teniendo en cuenta que en unos meses puede firmar a coste cero, serán menores que las del verano de 2019. Con todo esto, lo normal es que Kang In termine saliendo este verano porque el futbolista está dispuesto a apurar su contrato si no hay acuerdo para su venta. Otra baja en la delantera..