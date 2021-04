Fallece Ñito, el portero del Valencia en “la batalla de Elland Road”

Ha fallecido a los 81 años de edad Cipriano González Rivero, Ñito, guardameta durante tres temporadas, desde 1963 a 1666, del Valencia CF, tal como ha adelantado el periodista Paco Lloret. Procedente del CD Tenerife, Ñito demostró un buen nivel en 38 partidos pese a no ser un titular habitual, en competencia con Zamora. Su partido más sonado fue en febrero de 1966 contra el Leeds United, en octavos de final de la Copa de Ferias, cuando mantuvo una increíble tangana con Jackie Charlton, defensa y emblema del conjunto inglés, y también fallecido recientemente. Fue la llamada Batalla de Elland Road.

La ida fue en Inglaterra. El Valencia se quejó del mal estado del terreno de juego. Al minuto de juego, Hunter levantaba por el aire a Sánchez Lage. Tras una dura entrada. El colegiado, Leo Horn, héroe de la resistencia holandesa contra los nazis, árbitro del inolvidable 3-6 de Hungría a Inglaterra en Wembley en 1953, ordenó a los capitanes Roberto Gil y Jackie Charlton que se calmaran los ánimos, que fueron a más.‬

Muñoz adelantó al Valencia. El partido fue ganando en violencia, y Vidagany propina una dura patada a Billy Bremner. El Leeds United empató tras rebotar continuamente “contra una muralla de nueve camisas rojas”, como ilustró The Times. Y se llega al minuto 75. Córner para los locales. Charlton patea a Mestre y el portero valencianista Ñito cruza más de un puñetazo al mentón de Big Jack: “Me lanzó un punch digno de Cassius Clay”. El caos, se formó una tremenda tangana que obligó a intervenir a la policía y a suspender 15 minutos el partido.‬

‪Horn acusó al Leeds de jugar nervioso por tener prima por victoria: “El dinero lo arruina todo”. Se reanudó el último cuarto de hora con Vidagany y Charlton expulsados. Y con Ñito en el campo. Revie enfurece, pero Horn responde: "No me importa si Charlton es un emperador, no volverá al campo esta noche"‬. El Leeds ganó en la vuelta (0-1) y volvería a eliminar al Valencia al año siguiente. Tras el año 1966, Ñito completaría su carrera en el Granada, donde hizo historia durante ocho temporadas, y en el Linares y Real Murcia.