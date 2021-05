Luis Enrique ha elegido a sus 24 jugadores para disputar la Eurocopa 2020 aplazada el pasado verano por la pandemia mundial de Covid-19. El seleccionador nacional mantiene la confianza en el capitán del Valencia CF José Luis Gayà, en los ‘groguets’ Pau Torres y Gerard Moreno y en el exvalencianista y ahora futbolista del Manchester City Ferran Torres. En la lista (de 24 y no de 26 como permitía la UEFA) destacan las ausencias del capitán Sergio Ramos, Jesus Navas, Nacho, Sergio Canales o Iago Aspas, la entrada por sorpresa de Pablo Sarabia, la vuelta no esperada de César Azpilicueta, Diego Llorente y Adama Traoré y el debut del recién nacionalizado Aymeric Laporte. No hay ningún jugador del Madrid convocado por primera vez en la historia. La mitad de los internacionales (12) son menores de 25 años y buena parte de ellos no son titulares en sus clubes. Luis Enrique en estado puro.

Portería, sin sorpresas

Luis Enrique no tiene un portero titular y esa es una primera mala noticia para la selección. El seleccionador confía por igual en Unai Simón (Athletic) y David De Gea (United). El problema es que ambos han alternado buenas actuaciones con errores impropios de porteros de su nivel. Robert Sánchez (Brighton) es el elegido para el rol de tercer portero por delante de Kepa (Chelsea), Pacheco (Alavés), Remiro (Real) o Asenjo (Villarreal). Pau López (Roma) estaba lesionado y Guaita (Crystal Palace) se queda sin su merecida oportunidad.

Defensas, Pau es indiscutible

La selección llega a la Eurocopa con un agujero en el lateral derecho y sin un centro de la defensa titular. Luis Enrique dejó fuera a Sergio Ramos (Madrid) tras 4 Mundiales y 3 Eurocopas. El capitán solo ha jugado 5 partidos en 2021 por su lesión muscular. Hasta el propio jugador entiende la decisión: «Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero». Pau Torres (Villarreal) es titular indiscutible. Su pareja saldrá del joven Eric García (solo 9 titularidades con el City este año), el recién nacionalizado Aymeric Laporte (City) y un Diego Llorente (Leeds) que ha estado hasta febrero lesionado. Iñigo Martínez (Athletic) ha renunciado alegando que se no está al 100% física y mentalmente»

Luis Enrique reciclará a Diego Llorente (Atlético) como lateral derecho e incorpora a César Azpilicueta (Chelsea) como plan B. No jugaba en la Roja desde 2018. Los prefirió a Jesús Navas (Sevilla), Pedro Porro (Sporting Portugal) y a la polivalencia de Nacho (Madrid). Dani Carvajal (Madrid) está lesionado. La banda izquierda es la posición mejor cubierta en defensa con dos jugadores específicos y titulares en sus respectivos clubes: José Luis Gayà (Valencia) y Jordi Alba (Barcelona). Los dos zurdos ‘made in Paterna’ competirán por un puesto en el once titular. El seleccionador tiene la última palabra.

Variedad de centrocampistas

Es la línea que ofrece mayores garantías. La posición de mediocentro ‘defensivo’ está bien cubierta con Sergio Busquet (Barça) que asumirá el rol de capitán de Ramos y Rodri Hernández (City). Los centrocampistas ofensivos elegidos son Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Atlético), Fabián Ruiz (Nápoles) Pedri González (Barcelona). Hay calidad y trabajo de sobra. Llama la atención la ausencia de un Sergio Canales (Betis) que venía de una buena temporada y había sido habitual en las últimas listas. Mikel Merino (Real Sociedad) estaba lesionado y jugadores como Dani Ceballos (Arsenal) o Isco Alarcón (Madrid) no habían hecho méritos para entrar. Carlos Soler (Valencia) entró en la pre-lista pero sus posibilidades reales están en los JJOO.

Delanteros: sí Adama, no Aspas

Cinco jugadores de ataque tenían su plaza prácticamente garantizada: Álvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (City), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig) y un Gerard Moreno (Villarreal) que apunta a titular y es la gran esperanza cara a puerta. Las otras plazas eran una incógnita. Los elegidos por Luis Enrique han sido para sorpresa de muchos Adama Traoré (Wolves) y un Pablo Sarabia sin apenas protagonismo en el PSG. El ‘veterano’ Iago Aspas (Celta) se ha quedado fuera a pesar de sus 14 goles y 15 asistencias esta temporada. La temporada de Suso (Sevilla) tampoco ha tenido premio, Rodrigo Moreno (Leeds) perdió su sitio hace un año y Bryan Gil (Eibar) finalmente competirá en la Sub-21.