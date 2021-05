Peter Lim ha levantado el pulgar. La luz verde del máximo accionista a Anil Murthy y Corona es una realidad después de la reunión telemática que se ha producido este lunes entre Singapur y València, donde la candidatura de Pepe Bordalás, aún entrenador del Getafe se había impuesto ya días atrás a las de Diego Martínez o Pacheta. Tanto es así que, según fuentes próximas a la operación, el acuerdo entre el míster alicantino y el club de Mestalla está encarrilado. Los contactos se remontan en el tiempo, más allá de que no pueda hablarse de negociación pura y dura. Es decir, que no va a suponer un problema en lo económico ni en lo deportivo. Ahora falta el Getafe, aunque la idea es que sea una negociación rápida. Los planes pasaban por arrancarla esta misma noche o este martes por la mañana a mucho tardar. El objetivo es cerrar el acuerdo a lo largo de la semana.

Bordalás tiene una temporada más de contrato pero su ciclo en el Coliseum ha terminado y Ángel Torres no va a poner impedimentos a su salida, lo que tampoco significa que vaya a dejarlo salir gratis. Una cosa es que no remita al millón y medio de su cláusula y otra que no trate de arañar una compensación. Entre clubes hay pendientes pagos por algunos futbolistas como Maksimovic o incluso Parejo. Además, existe la posibilidad de que puedan entrar futbolistas en ese acuerdo. Uno de los candidatos es Jason, que ya fue azulón, aunque de esta opción todavía no se ha hablado.

Es la segunda temporada consecutiva en la que Lim delega la elección del entrenador en Murthy y Corona pese al error que supuso la contratación de Javi Gracia. Que Bordalás tuviese eliminatoria europea en pleno verano echó al traste sus posibilidades. Como entonces, Lim también tenía ahora su lista de futuribles y de hecho se había especulado con que en ella estuviese Nuno. Será Bordalás, la primera piedra de un proyecto en el que el papel del entrenador será fundamental.