El «caso Daniel Wass» es uno de los puntos más calientes del mercado en clave valencianista. El nombre del futbolista del Valencia CF cada vez suena con más fuerza en el fútbol europeo. Sinónimo de que los agentes del internacional danés se están moviendo por todo el continente (no solo en Dinamarca) para dar salida al futbolista este verano. En Francia se da por hecho un acuerdo entre el Olympique de Marsella de Pablo Longoria y el futbolista danés. En Portugal también se habla de negociaciones avanzadas entre el Sporting de Portugal y el valencianista. Los daneses Brøndby y Copenhague también le han echado el ojo. Wass es objeto de deseo de muchos clubes, pero la única realidad a día de hoy es que es jugador del Valencia CF.

El club cuenta con él

El internacional danés tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2022 (le queda una temporada) y será citado para incorporarse a la pretemporada en función de cuando finalice su participación en la Eurocopa con Dinamarca. En la hoja de ruta inicial del Valencia no está vender al jugador. Wass está muy bien valorado por José Bordalás, tiene un rol importante en el equipo por su experiencia y su polivalencia y la idea del Valencia a fecha de hoy es que forme parte de la nueva plantilla 21/22. El club, de hecho, ha planificado la temporada contando con él.

El club está tranquilo. Cuenta con Wass y solo se planteará su venta si el futbolista da un paso adelante y comunica al club que se quiere marchar. Algo que todavía no se ha producido. Ni el danés ni sus agentes se han dirigido al Valencia para trasladar que se quieren marchar. Además, a fecha de hoy, sigue sin llegar al club ninguna oferta por el jugador. El Valencia no tiene conocimiento de ofertas de ningún equipo. Ni de Dinamarca, ni de Portugal, ni de Francia.

El Valencia ha mantenido recientemente varias conversaciones con sus agentes. En la primera se sentaron las bases para entrar en un proceso de renovación que no ha prosperado. En la última, los agentes dejaron caer que el jugador contemplaba la posibilidad de volver a Dinamarca para estar cerca de su familia. El Valencia no tiene constancia de nada más. Wass en una entrevista reciente en su país admitió que le atrae volver a jugar en Dinamarca aunque dejó claro que «el que decide mi destino es el Valencia». «Me quede un año de contrato en Valencia. Todo es interesante y por supuesto quiero escucharlo todo, pero aún tengo mi contrato, así que es el Valencia quien decide mi destino».

Posibilidad de negociar

Solo si Wass comunica que quiere irse y pone una oferta encima de la mesa, el Valencia negociará su salida. La consigna este verano está clara: no malvender a ningún jugador, tal y como ha manifestado Bordalás. El club no está dispuesto a regalar al jugador al Olympique de Marsella ni a ningún otro club. El club francés, dirigido por Pablo Longoria, ha llegado a un principio de acuerdo con el jugador por las dos próximas temporadas y espera sacarlo por 2/3 millones. El Valencia no se lo pondrá fácil si llega a un escenario de negociación. De momento, cuenta con Wass.