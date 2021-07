La pretemporada del Valencia necesita arreglar muchos de los problemas del bloque del curso pasado. Entre ellos el ambiente de un vestuario que con Javi Gracia no encontró esa unión en algunos tramos que necesitaba. La confianza de los jugadores y la propia gestión de grupo son algunas de las cosas en las que está trabajando Bordalás en esta pretemporada. El ambiente tiene que ser bueno. Competir en el día a día por un puesto en el once, remar todos en la misma dirección y tratar de que los once que estén en el campo se ayuden constantemente. Con esas premisas se está trabajando y las sensaciones en el cuerpo técnico son más que positivas. Faltan nombres por llegar y algunos futbolistas por abandonar Mestalla en una operación salida que sigue enquistada, pero las imágenes del entrenamiento de ayer en la playa de Oliva lo dicen todo. El grupo está implicadísimo.

El reflejo de esa competencia sana se puede ver en la relación de los porteros en esta pretemporada. Cillessen, Cristian Rivero, Mamardashvili y Jaume disfrutan en el día a día mientras se resuelve qué pasará con uno de ellos. La exigencia es máxima pero la sensación es que más allá del físico en tandas de más de 5 horas se está trabajando también en lo mental. Es importante tocar en la tecla de los futbolistas para conseguir, de alguna manera, esa unión que tenía en el vestuario del Getafe y que se veía sobre el terreno de juego.

Ser competitivos por encima de todo es uno de esos valores que está transmitiendo el técnico, quien hace unos días recalcó que no solo es su filosofía sino la de toda la competición. LaLiga obliga a dar lo mejor y cuando uno no está al nivel pasan cosas como en la 2020/21, cuando el equipo terminó en la zona media baja e incluso sufrió en algún momento mirando más hacia la zona de descenso que hacia arriba. Cambiar esa dinámica era clave y Bordalás lo está consiguiendo. Con tandas de más de cinco horas y en el caso de ayer, en Oliva, con hasta tres diferentes (playa, campo y gimnasio) antes del medio día, los jugadores están demostrando una gran implicación. Y sobre todo, el cuerpo técnico está viendo qué jugadores están al máximo y apuntan a piezas clave para el arranque de la 2021/22, un inicio de temporada que precisamente llegará contra el Getafe, exequipo de José Bordalás.

Cuerpo técnico

El Valencia CF hizo oficial ayer el cuerpo técnico al completo de José Bordalás para su aventura como entrenador blanquinegro. El alicantino ha traído consigo un total de cinco profesionales que no trabajaban en el club el pasado curso y contará también con cuatro que ya integraban la estructura de la entidad y que trabajaron con Salvador González ‘Voro’ durante el final de la pasada campaña. Los ‘MIB’ (Men In Bordalás) al completo ya trabajan con el equipo en la pretemporada que está teniendo lugar en las instalaciones del Resort Oliva Nova.

En primer lugar llega con su preparador físico de confianza. El ilicitano Javier Vidal ha estado con el entrenador prácticamente desde que empezó a entrenar y es su persona de mayor confianza dentro del staff, su mano derecha. En un cuerpo técnico que da tanta importancia a la preparación atlética de la plantilla -como ya se ha podido ver en el inicio de esta pretemporada-, la figura de Vidal y sus constantemente actualizados métodos de entrenamiento es clave. Como asistente del propio preparador físico llega Jesús Suárez, quién ha trabajado en el Spartak de Moscú y que acumula experiencias en diferentes países.

En la parcela técnica ha traído a tres asistentes. Al igual que en Getafe su segundo será Patricio Moreno, un hombre de la máxima confianza del entrenador y al que da galones dentro de su staff. Fue jugador suyo y desde entonces tienen una conexión muy especial. También Nacho Fernández ha tenido experiencias al lado de Bordalás en Alcorcón y Getafe. A pesar de que hace unos años trató de hacer carrera en solitario, el desafío de recalar en el Valencia CF bien merecía ser llamado a filas para volver a formar parte del equipo. El último en añadirse a este grupo de trabajo fue Edu Albacar como asistente técnico. Coincidió con Bordalás cuando el ahora entrenador valencianista comandaba la nave del Elche CF y están unidos en una relación de máxima confianza. Albacar era el capitán de aquel combinado franjiverde.

Linda Bakker es el primer refuerzo del VCF femenino

Va cogiendo forma el Valencia CF Femenino. Tras el anuncio de la nueva entrenadora, Linda Bakker es en la primera incorporación del conjunto blanquinegro para la temporada 2021/22. Llega procedente del Ajax y firma por dos temporadas. «Estoy muy emocionada y orgullosa de fichar por un gran club como el VCF Femenino. Estoy agradecida por esta oportunidad y la posibilidad de crecer, no solo como jugadora, sino también como persona. No puedo esperar más para vestir estos colores por primera vez. Voy a darlo todo por el club y afición. ¡Hasta pronto!».

La ex del Ajax es una futbolista muy polivalente, capaz de actuar en las demarcaciones de lateral derecha, extremo derecha y mediocentro ofensiva. Su contundencia defensiva, juego asociativo, sus centros peligrosos y su gran llegada al área rival la convierten en una jugadora muy completa.