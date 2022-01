Tadej Pogačar, el mejor ciclista del momento, se ha hecho valencianista. El campeón de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, que ha estado entrenando esta semana en Pedreguer, recibió una camiseta del Valencia CF este martes.

Salvador Lliso, valencianista y gran amante del ciclismo, se desplazó junto a su padre hasta el hotel de concentración en el que estaba su equipo, el UAE Emirates. Allí, después de hacerse 160 kilómetros durante cinco horas y media hora más de contrarreloj, Pogačar recibió a Salvador, un accionista que quiso entregarle "la camisa del mejor club del mundo al número uno del ciclismo".

Según relata Lliso, una sonrisa de asombro apareció en su rostro cuando le entregó la elástica blanquinegra y le habló con un tono que por su suavidad revelaba lo satisfecho que estaba con aquel regalo. Una carcajada ilustró su ilusión cuando vio el número 1 detrás de la camiseta: "Flipó, le hizo mucha ilusión y se la enseñó a todos los mecánicos muy impactado".

El músculo de sus piernas era un reflejo animal, instintivo e inconsciente, habitual en él en los momentos de intensa felicidad encima del podio o cuando se viste de ese amarillo campeón para pasar por el Arco del Triunfo de París: "Con 23 años, podría ser muy arrogante, pero se mostró muy humilde, simpático y natural conmigo". Salvador también explica que Pogačar, a cambio de la camiseta del Valencia CF, le regaló un chubasquero de su nuevo maillot: "Le pregunté cómo lograba subir el Vall d’Ebo y el Coll de Rates en tan pocos minutos y me dijo que la bici de contrarreloj era muy incómoda".

Sobre serigrafía, el aficionado cuenta que "tuve que ir varias tiendas del Valencia hasta que me hicieron caso porque la C lleva esa V pequeña del alfabeto esloveno. Me hicieron comprar la de Uroš Račić y luego completarla con la de Pogačar".