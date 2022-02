El Valencia CF ha presentado un escrito a la Generalitat Valenciana para solicitar que Mestalla puede registrar el 100% del aforo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao de Marcelino. El club quiere que el levantamiento de las restricciones se adelanten del 4 de marzo al 2 de marzo, tal y como han confirmado fuentes del club. No se entiende que por solo dos días el Valencia se ve perjudicado cuando previamente se van a celebrar actos de Fallas sin restricciones. La plaza del Ayuntamiento, por ejemplo, puede estar llena para disfrutar de la primera mascletà. La entidad de Mestalla entiende que hay una incongruencia y apurar sus opciones para convertir el estadio en una olla a presión.

A pesar de las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana para el mes de marzo, entre las que se recoge el regreso del cien por cien del aforo a los recintos deportivos, el levantamiento de la restricción en el número de espectadores no será efectivo hasta el próximo día 4 con el fin de no contravenir la decisión adoptada por el Gobierno de la nación. El Valencia no podría contar en su estadio con el 100 por cien de aforo disponible. Sin embargo, existe un precedente que invita al optimismo.

El pasado 9 de febrero el Rayo Vallecano pudo disputar su partido de semifinales de Copa con el 85 por cien de aforo permitido, cuando solo se permitía el 75. Esto se debe a que la ampliación iba a entrar en vigor al día siguiente. El conjunto de Vallecas solicitó formalmente a la Comunidad de Madrid la posibilidad de permitir este aumento y dadas las buenas cifras de la pandemia y la escasa diferencia de horas se aceptó la petición rayista. El Valencia quiere tener la misma fortuna.