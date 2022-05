Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, lamentó que «la falta de acierto» privara al equipo rojiblanco frente al Valencia de una victoria que «mereció de forma clara» y aseguró sentirse «orgulloso y satisfecho» del rendimiento de sus futbolistas.

«Tuvimos ocasiones suficientes y suficientemente claras para haber ganado el partido. Ha sido una pena no haber materializado nuestra superioridad en el marcador. La sensación es de tristeza, pero no nos podemos reprochar nada. Solo podemos estar tristes por el resultado. Hemos sometido al rival, que no nos generó ni media ocasión de gol. El fútbol es así, tuvimos más ocasiones que contra el Atlético, que ganamos 2-0», señaló el técnico asturiano.

Marcelino añadió que el desarrollo del partido no les «pilló por sorpresa» y sabían «cómo afrontarlo». «Salió el partido que preveíamos. Si nos llegamos a poner por delante todo hubiera cambiado, el rival quiso mantener el empate, que es lícito por su parte. Si hubiéramos tenido el acierto o la fortuna de ponernos por delante hubiese sido distinto. Y de lo que se juegue el mayor tiempo posible no depende de la propuesta de los equipos sino del árbitro», explicó. Preguntado sobre el árbitro dijo: «No me gusta opinar, este me parece un buen árbitro, su actuación hoy os corresponde juzgarla a vosotros, aunque el juego estuvo detenido bastante tiempo».

Sobre las opciones europeas del Athletic después del empate contra el Valencia, que deja al equipo rojiblanco séptimo con los mismos puntos que el Villarreal aunque un partido menos que el conjunto de Unai Emery, destacó que «siempre que se puntúa no está mal». «Siempre que se puntúa no está mal porque nos deja en la pelea. No nos frustra como si hubiéramos perdido en casa. Si no ganas en casa tienes que empatar a cero. Estuvimos muy seguros atrás y arriba hubo soluciones ofensivas suficientes para haber ganado. Tuvimos el control del partido durante noventa minutos y generamos en campo contrario ante una defensa de cinco. Dominamos y no perdimos la situación en el campo», concluyó ayer el técnico asturiano.