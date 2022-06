Layhoon Chan está de vuelta. Cinco años después de su marcha, que coincidió con la venta de Paco Alcácer al Barcelona que ella misma había negado ante las peñas, la expresidenta ha regresado a València para pasar unos días en los que su principal misión por encargo de Peter Lim es tratar de desbloquear el tema del Nou Mestalla con las instituciones. Por ese motivo, y teniendo en cuenta el enquistamiento y la guerra fría de los últimos meses, la que sigue siendo una de las manos derechas del máximo accionista del Valencia CF y de hecho también una de sus últimas balas, pidió una reunión informal y discreta con Ximo Puig. A ambos les une una buena relación desde que, entre otras cosas, negociaron con Bruselas el perdón para la multa al club.

Dentro de la política con la que Meriton está tratando de cambiar sus formas tras la salida de Anil Murthy, el encuentro se produjo el pasado lunes y contó con la presencia del conseller de Hacienda y ex de Territorio, Arcadi España. Fue una toma de contacto cordial en la que Layhoon, según fuentes del Palau, demostró un talante cordial, razonable y positivo. Sin embargo, lo cierto es que no se produjo ninguna novedad relevante y que, como portavoz de Meriton, para los actuales gestores del club es condición sine qua non que se mantenga la ATE.

Con mejor talante que Anil, quien se cerró definitivamente las puertas con los audios de SUPER en los que revelaba su objetivo de llevar a la Generalitat a juicio, la enviada de Meriton aseguró que el objetivo de Lim es acabar el Nou Mestalla. Sin embargo, no entró en detalles sobre cómo piensa hacerlo. Este encuentro, eso sí, no se solapa con la petición del club de volver a sentarse con las consellerias, aunque no hay respuesta al respecto.

Pese a su voluntad por presentar un nuevo plan financiero después de que el último fuese desechado por el IVF, Layhoon no garantizó nada sino que simplemente se interesó porqué tiene que hacer Meriton para desenredar el nudo del estadio y tratar de ‘salvar’ la ATE. La respuesta que se encontró, sin embargo, fue que Puig y España cerraron filas y le insistieron en que está caducada por mandato de la Abogacía de la Generalitat.

Layhoon también sabe de boca de la Generalitat que la posibilidad de acceder a una figura urbanística similar con la que conservar los privilegios urbanísticos de la ATE pasa por la luz verde del Ayuntamiento al proyecto y del IVF a las garantías financieras. En principio será el 15 de julio cuando el Pleno del Consell caduque definitivamente la ATE. Aunque no tiene ningún cargo en el club, Layhoon estuvo presente en la final de Copa de Sevilla y ha sido desde la distancia una de las personas que más ha influido en Lim en las últimas semanas, especialmente a raíz de los audios de Superdeporte y la manifestación.