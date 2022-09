Carlos Soler ya es pasado en el Valencia CF. El canterano zarpó de Mestalla y puso rumbo al PSG para afrontar un nuevo reto. Del mismo modo que hicieron otras grandes figuras valencianistas años atrás, el centrocampista dejó la puerta abierta a un posible regreso.

A pesar de su marcha, Soler es valencianista de cuna y su sentimiento por el club que se lo ha dado todo es máximo. El valenciano saca pecho de su amor por el club y deja abierta la puerta a "completar el círculo" en un reencuentro: "Como aficionado, seguro y como jugador, obviamente que me encantaría en algún momento poder volver. València es mi casa y no le voy a decir que no, obviamente", afirmó.

"Tengo magníficos recuerdos, tengo todo allí y para mí el Valencia lo ha sido todo siempre"

Tras 18 años defendiendo la camiseta del Valencia CF en todas las categorías posibles, Carlos ha vivido experiencias de todo tipo en el equipo: "Tengo magníficos recuerdos, tengo todo allí y para mí el Valencia lo ha sido todo siempre. Y yo voy a ser siempre un valencianista más y un valenciano más allá donde esté".

Por último, Soler aseguró que volverá a Mestalla de uno forma o de otra: "Seguro que dentro de unos años, si no es en el campo, me tendrán en la grada animando como uno más".