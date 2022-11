El Valencia trabaja para fichar a un jugador a principio de mercado. Ese es el deseo del club y de Gennaro Gattuso de cara al mes de enero, tal y como aseguró el director corporativo Javier Solís ayer en el acto de hermanamiento de clubes en la oficina CaixaBank ‘All in One’ València con motivo del Maratón de Valencia del próximo 4 de diciembre. «Lo que analizamos en Singapur sigue igual. Miguel Ángel Corona está en ello buscando el encaje que funcione a nivel deportivo y económico. No vamos a firmar por firmar. Me consta que está trabajando y viendo cosas. Los tiempos son complicados. Al entrenador y a nosotros nos gustaría que llegase a principio de mercado, a veces no es posible. Los primeros que tenemos interés en que llegue pronto somos nosotros».

Solís no resolvió las dudas que existen en torno al futuro de Jesús Vázquez y los dos jugadores que acaban contrato en junio de 2023 y todavía siguen sin renovar: Mouctar Diakhaby y Toni Lato. «Jesús Vázquez es jugador del equipo y el entrenador está contento con él. Diakhaby lo mismo. Son situaciones que tendrá que afrontar la parcela deportiva. Forma parte del presente y futuro del club». El director corporativo también tuvo palabras de apoyo para el capitán del Valencia José Luis Gayà después de la decisión de Luis Enrique de dejarle fuera del Mundial por un esguince leve. «Gayà está fastidiado, es comprensible. Perderse un sueño desde pequeño por una lesión leve, es un trastorno importante. Lo que debe tener claro y me consta que lo sabe es que todo el club está detrás de él y lo apoyamos a tope. Esperamos que ahora esté arropado con los suyos y tiene oportunidades de otros campeones y volver a la selección. Es una persona fuerte y seguro que se recupera lo antes posible». Solís también se refirió a la situación actual del Nou Mestalla. «Seguimos hablando y aprovechamos cualquier situación para dialogar. Hoy estaba el concejal Javier Mateo y lo hemos hecho. Hace unos días también tuvimos la oportunidad durante el derbi femenino. Es cierto que el convenio todavía no está sobre la mesa, pero hay inputs muy buenos a la hora de trabajar entre técnicos y hay avances en la misma dirección. El convenio lo marcará todo, pero es un tema complicado que requiere tiempo. Las sensaciones son positivas». Sobre el retraso en el convenio añadió: «Han pasado ya un par de meses, pero son documentos complejos y tienen que estar bien elaborados. Nos gustaría tenerlo ya. Hay buena sintonía», aseguraba. Por último, Javier Solís anunció la campaña del nuevo abono del Valencia. «Esta misma semana va a salir el abono de media temporada. Ha tenido un acogida espectacular. Mestalla este año da doble gusto. Esta semana saldrá la campaña». Supercopa: Otra vez 1’7 millones El Valencia se reunió ayer en Madrid junto al Real Madrid, Barcelona y Real Betis con el Secretario general de la RFEF Andreu Camps para abordar todo lo relativo a la Supercopa de España 2023. El club ya conoce con exactitud el reparto de dinero de la competición que será exactamente el mismo que en la edición de 2020. La entidad de Mestalla volverá a cobrar 1,7 millones de euros, por los 2,8 de Madrid y Barcelona y los 750.00 euros del Betis. Esas cantidades se incrementarán en un millón para los dos equipos finalistas y un millón extra más para el campeón. El Valencia (subcampeón de la Copa) debutará en el torneo el miércoles 11 de enero contra el Real Madrid (campeón de LaLiga) en el estadio Internacional Rey Fahd de Riad. n día más tarde, se jugará la otra semifinal entre el Real Betis (campeón de la Copa) y el Barcelona (subcampeón de LaLiga). La gran final se disputará el domingo 15. Los derechos de retransmisión del torneo volverán a ser de Movistar como en las tres ediciones anteriores.