Carlo Ancelotti ha hablado por primer vez después de la rueda de prensa tras el Valencia – Real Madrid del pasado domingo. Una comparecencia, la del italiano, que fue muy polémica. El técnico se enganchó con un periodista de Radio Marca Valencia y afirmó que Mestalla entero (46.000 personas) tuvo un comportamiento racista con Vinícius, algo que es completamente falso.

El entrenador del Madrid cargó contra la afición del Valencia tras el partido con estas palabras: "Cuando le han sacado la tarjeta roja todo el estadio le ha cantado: "mono, mono, mono. Nunca había visto a un estadio entero con insultos racistas, a un grupo vale, pero un estadio entero no"

Ahora Ancelotti sí ha matizado sus palabras del domingo y ha pedido disculpas: “Vinícius es víctima de lo que está pasando. Es víctima a veces por culpable, porque dicen que provoca. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, solo a un grupo que se ha portado muy mal, como un grupo en Mallorca o en grupo Valladolid. Es una costumbre insultar. ¿Por qué en el fútbol el insulto es normal? ¿Uno se puede permitir decir tonto a una persona? Tiene que parar esto”.

“España para mí no es un país racista, pero hay racismo, sobre todo en los estadios de fútbol. El protocolo está obsoleto porque los insultos empiezan a la llegada del autobús dos horas antes del partido, no fueron 46.000 y pido disculpas si se entendió eso, pero tampoco fueron dos o tres y fue ahí donde debió empezarse el protocolo”, proseguía el entrenador del Real Madrid, incidiendo en su matización.

Respecto a la expulsión de Vinícius tras la revisión del VAR por su agresión a Hugo Duro, Ancelotti no ha querido entrar en si esta “manipulada”, pero ha dejado la duda sobre el estamento arbitral: "Manipular una imagen es bastante grave. No sé si en el VAR se olvidaron o las manipularon. Vinicius fue agredido por el portero y por Hugo Duro y si tienes una agresión, te tienes que defender".

Todo y que ya se ha informado del castigo que recibirá el árbitro de VAR del Valencia – Madrid, Iglesias Villanueva, directamente fulminado por el CTA. Ya el propio Ancelotti denunció tras el duelo que "el VAR se ha inventado la roja".