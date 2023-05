Rubén Baraja comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Mallorca y tras el comunicado de la RFEF. El técnico del Valencia CF ha catalogado de "desproporcionada e injusta" la sanción que la RFEF le ha interpuesto al club.

"Condeno lo que sucedió en Mestalla, lo dije en la rueda de prensa y lo repito hoy. Estoy y estamos en contra del racismo. Nosotros como club, históricamente tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo. Los hemos querido y respetado siempre como personas por encima de todo. No vamos a permitir que a la afición se le tache con calificativos que no representamos. Al igual que un jugador se revela, con toda la razón, con descalificativos que atentan contra su dignidad y que yo eso lo apoyo con toda la contundencia. Nosotros como club y afición nos revelamos también con quien durante todos estos días nos ha acusado de ser de lo que no somos. Lo digo en primera persona y como entrenador del Valencia CF. Y creo que es algo que quiero dejar claro hoy. El Valencia cuando se produjeron los hechos actuó con la rapidez y la inmediatez necesaria en este tipo de situaciones. La sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta", ha sentenciado.

En una decisión inusual, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Luis Rubiales, decidió ayer durante cinco partidos una de las gradas del Estadio de Mestalla por los incidentes ante el Real Madrid y también dejó sin efectos la roja mostrada a Vinicius Jr. El castigo es para la Grada Mario Alberto Kempes, la zona de animación, donde se produjeron los gestos y gritos racistas contra el futbolista brasileño. De esta forma, el primer anillo detrás de la portería de la zona sur del estadio estará vacío ante el Espanyol y en los primeros 4 partidos de Liga de la próxima temporada.

Hace escasas semanas vimos como radicales del Espanyol invadían el césped del RCDE Stadium con intención de impedir la celebración del título del Barcelona a la fuerza. De momento, ha quedado impune. Mientras tanto, un caso aislado en la grada de Mestalla con tres aficionados, ya identificados y procesados en tiempo récord, ha provocado el cierre parcial de Mestalla para las próximas cinco jornadas. Medida incomprensible, inédita, y que se ha tardado menos de 48 horas en tomar.

La Agrupació de Penyes Valencianistes ha calificado también de "desproporcionada" la sanción de cinco partidos de cierre de la grada de animación de Mestalla por los insultos racistas de varios aficionados a Vinicius Jr pero también de "ridícula" porque ese mismo Comité de Competición no ha hecho "nada" en situaciones similares en otros estadios esta misma temporada.

El Valencia CF recurrirá

El castigo es considerado «desproporcionado» por parte del Valencia CF, que lo recurrirá estos días alegando que ha actuado rápidamente identificando a los infractores. En el entorno del club, la noticia fue recibida con indignación. «Siempre hay una primera vez para cambiar las normas del juego. Igual mañana nos cierran hasta el Palau de la Generalitat», escribió David Albelda en su cuenta de Twitter.