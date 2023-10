Marea Valencianista a través de su portavoz, Miguel Zorío ha emitido un comunicado después de la nueva entrega de Meriton Confidencial publicada por SUPERDEPORTE este martes 11 de octubre.

“Ayer por la noche las oficinas del Valencia CF vivieron momentos de enorme tensión con llamadas constantes desde Manchester y Singapur a Kim Huat Koh y a los valencianos que hasta ahora eran la guardia de corps de Layhoon Chan en el club. La Presidenta, que regresará en las próximas horas a Valencia, ha exigido a su controller financiero saber cómo se han podido filtrar desde la Avenida de Suecia sus datos fiscales y los vuelos que de manera discreta realiza para llevarle el resto de empresas a Peter Lim. El nivel de preocupación de Layhoon es máximo, y así se lo trasladó también a su asesor de cabecera Germán Cabrera, que es absolutamente consciente que le va a caer una inspección de hacienda de órdago, en la que tendrán que demostrar de donde sale el sueldo de Layhoon, sus ingresos en especie, los días de permanencia en España, etc. Y todo ello con el agravante de aparecer como administradora de Peter Lim en España y con los precedentes de otros famosos que han sido condenados por delitos fiscales graves, como puede ser este caso. Por ello, ayer en la sede de King & Wood Malleson manejaban la posibilidad de presentar una declaración complementaria urgente por cada uno de los ejercicios en los que se pudiera haber incumplido la legislación fiscal española. Lo que sí que es innegable, es que hoy mismo Layhoon debería comparecer en rueda de prensa, con preguntas, presentando sus declaraciones de la renta (de residente o no residente) y con el certificado de cuantos días ha estado en España en cada uno de los ejercicios en los que ha sido Presidenta. Debe demostrar si paga los impuestos aquí, cuanto ha cobrado por ser Presidenta del Valencia CF (tanto si lo paga el club como si lo paga la red de empresas que tiene Peter Lim en paraísos fiscales) y cuanto tiempo le dedica a dirigir una empresa de primer nivel como es nuestro club. En todo caso creo que debería dimitir de inmediato, y ningún político de esta ciudad debe sentarse de nuevo con quienes defraudan a todos los valencianos” ha afirmado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “le guste o no a Peter Lim y Layhoon, en España hay un régimen fiscal que debemos cumplir. La hacienda pública está siempre vigilando quién paga o deja de pagar impuestos. Sin embargo, algunos famosos han tenido problemas con la justicia por intentar eludir los impuestos, utilizando por ejemplo empresas extranjeras o mintiendo en el número de días que permanecen en territorio español. En España, hay que pagar impuestos, aunque no seas español, siempre que residas aquí durante más de 183 días. Y en todo caso, hay que hacer la declaración de no residente. Por este motivo, hay muchos extranjeros residentes o ex residentes en España con problemas con el fisco, como Shakira o Cristiano Ronaldo, un caso éste que conocen muy de cerca Layhoon y Peter Lim, ya que ellos, junto a Jorge Mendes, crearon la red de blanqueo fiscal que fue considerada como delictiva por la justicia española y por la que fue condenado el jugador portugués”

Miguel Zorío confirma que “ayer de madrugada la camisa no les llegaba al cuerpo a algunos de los ejecutivos valencianos del club. Noche de cuchillos largos. En su pecado va su penitencia”.