Más problemas para Rubén Baraja en forma de lesionado. El Pipo ya recuperó a Sergi Canós para la jornada pasada ante el Athletic, y está a la espera de poder recuperar más pronto que tarde a André Almeida, Alberto Marí, Diakhaby, Jesús Vázquez y Cenk Özkacar. Con todo ello, sus opciones para conformar el once no son demasiado variadas, y en las últimas jornadas estaba entrando de forma ya habitual Selim Amallah en los planteamiento de inicio tras aterrizar algo bajo de forma.

Ante el Granada fue de nuevo de la partida, y tras 24 minutos un tanto desaparecido, dijo basta al notar unas molestias en la zona inguinal. El marroquí se tiró al suelo tocándose lo que parece ser el aductor y podría tener una lesión muscular. Su lugar en el campo lo ocupó Sergi Canós en banda izquierda, también a pierna cambiada, dejando a Diego López y Hugo Duro en la zona de ataque.

Precisamente el de Nules, que entró en lugar de Amallah, tuvo que ser sustituido en el minuto 71 al no poder continuar. En palabras de Rubén Baraja tras el partido: «me ha dicho que no estaba cómodo y en cualquier acción se pudiera romper. Hemos optado por cambiarlo». También dio el susto Mamardashvili por un golpe en la rodilla, que no le impidió seguir en el campo. En caso de haberse lesionado también, Jaume Domenech, que viene de jugar la Copa en Logroño, habría debutado esta temporada en la liga, donde el georgiano lo ha jugado todo de momento.