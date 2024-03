Mestalla prepara su homenaje a las víctimas de Campanar

La grada de animación de Mestalla no solo ha preparado una canción para el futbolista del Real Madrid Vinícius Junior, tal y como publicó Superdeporte. La Curva también alzará la voz por las víctimas y los afectados del barrio de Campanar que el jueves 22 de febrero sufrieron el incendio más grave de toda la historia de Valencia. «Campanar, Campanar, Campanar, te quiero». Es el cántico elegido para rendir homenaje a los damnificados de la tragedia que azotó a la ciudad la semana pasada. La idea es cantarla durante el minuto uno, nada más arranque el partido, junto a continuación de las acciones oficiales que ha preparado el Valencia en un partido contra el Madrid que va a ser muy especial. Y no solo por la vuelta de Vinícius a Mestalla.

El club rendirá tributo durante la previa del encuentro ante el Real Madrid a las víctimas, a los damnificados y a los héroes de los servicios de emergencias que participaron en las labores de rescate. El equipo de Rubén Baraja jugará con brazaletes negros como muestra de luto y antes del inicio del encuentro se guardará un respetuoso minuto de silencio. En los prolegómenos, Mestalla homenajeará sobre el césped a profesionales de las distintas fuerzas que lucharon contra el fuego. Para darle visibilidad y un merecido reconocimiento a su labor, el club ha invitado formalmente a una representación de los cuerpos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, UME, Cruz Roja, 112 y Protección Civil. Como muestra de sensibilidad por el terrible incendio, el Valencia limitará los actos festivos en la previa del encuentro. De hecho, la actuación prevista de la banda de música prevista para mañana se aplazará a próximas citas «con el consentimiento y el beneplácito de la banda», tal y como informó el club. Mestalla también rendirá homenaje al barrio de Campanar de forma personal. Se esperan muchos gestos de la grada a nivel individual. Como el de la Peña Valencianista de Campanar. Para ellos será un partido muy especial. La idea es colgar en el estadio la bandera de la peña que el pasado viernes lució en la sede con un crespón oficial en memoria de las diez víctimas.

El Valencia está en conversaciones con la grada de animación para intentar frenar la canción dedicada a Vinícius que desveló SUPER el pasado 15 de febrero y que tanto está dando que hablar. Desde el club se considera que es una provocación y que no encaja en los valores de su ejemplar campaña de ‘Discriminación Cero’ impulsada desde el propio Valencia. La Curva se debate a 48 horas del partido entre cantarle o no cantarle al brasileño en su vuelta a Mestalla. No hay que olvidar que la grada de animación ha recibido un duro golpe recientemente. El Comité de Disciplina Social del club informó por escrito a un número superior de 15 abonados de la grada joven el inicio de expediente disciplinario por «incitar a la violencia». Las sanciones acarrearían entre los seis meses y los dos años de sanción.