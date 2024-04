El Derbi Teika se salda con un insuficiente empate para Valencia y Levante (1-1)

El Derbi Teika, y todo lo que gira a su alrededor, volvieron a estar a la altura de lo que ya es un día grande en la sociedad valenciana. Mestalla lució sus mejores galas para que los 10.532 espectadores vivieran una auténtica fiesta, digna de un encuentro marcado en el calendario de ambos conjuntos y que levanta expectación en toda la Comunitat, cada vez más amante del fútbol femenino. A pesar de ello, ni Valencia ni Levante salieron satisfechos después de que el Derbi se saldase con un empate de carácter insuficiente. Ni a las de Jesús Oliva les vale para sumergirse en una zona tranquila en la clasificación para huir de preocupaciones, ni al Levante le sirve para afianzarse en una tercera plaza a la que, cada vez más, opositan equipos que ya le pisan los talones a las granotas. Mestalla ofreció, como es de costumbre, su mejor versión desde la grada, tanto ambiental como en cantidad. Pese a ello, el Derbi Teika, dentro del plano deportivo, dejó un sabor agridulce para dos combinados que tienen la obligación de apretar sus tuercas en el tramo final para no entrar en complicaciones.

Mestalla abrió sus puertas para acoger un Derbi que ya es patrimonio en la ciudad de Valencia. Es habitual que ambos conjuntos, independientemente de sus circunstancias, despierten expectación en dos aficiones entregadas a sus colores. Sin embargo, ni las de José Luis Sánchez Vera, tirando de personalidad, ni las de Jesús Oliva, esperando el fallo de su contrincante para buscar a Fiamma e intentar conectar con la última línea de ataque, dieron argumentos para llevarse un partido marcado en rojo en el calendario durante los primeros compases del encuentro. Sobre el verde de Mestalla reinaron las imprecisiones, hasta que, media hora después del inicio, Alba Redondo desatascó la contienda mediante una sobresaliente jugada. A la altura de las mejores futbolistas del planeta. Una vez Leire Baños se deshizo de la presión de las valencianistas en la medular, proyectó el esférico para una Alba Redondo que, cara a cara con Pauleta, amagó con encararle por dentro, pero, tras orientarse el balón hacia afuera, lanzó un misil imparable para Canales.

Después de impactar en el palo, el Levante Femenino festejó por todo lo alto el que fue un auténtico golazo. No obstante, el Valencia rebajó la euforia, y equilibró fuerzas, tres minutos más tarde. Un despeje defectuoso de Silvia Lloris, tras un centro de Asun Martínez, quedó manso en las botas de Anita Marcos. La ‘9’, en un alto estado de forma y confianza, fue incapaz de perdonar una situación tan propicia, en el área pequeña y con Andrea Tarazona prácticamente vencida. El empate fue balsámico para unas futbolistas entrenadas por Jesús Oliva que aumentaron sus pretensiones, fueron más valientes y estuvieron cerca de irse al descanso con ventana. No en vano, el centro envenenado de Ainhoa Alguacil se marchó rozando el palo de Tarazona.

El paso por vestuarios sirvió para recuperar fuerzas en ambos bandos, pero también, para ordenar a dos plantillas que actuaron más con el corazón que con la cabeza. No todos los días se juega sobre el tapete de Mestalla y Fiamma, de las más destacadas, lo supo desde el primer instante. A lo largo de los 45 minutos iniciales no dispuso de oportunidades, pero fue capaz de poner en pie al coliseo de la avenida de Aragón con un lanzamiento de falta que se marchó por arriba del larguero. Fue un aviso de intenciones. El Valencia quiso llevarse elDerbi a costa de un Levante al que no le salieron las cosas. Las deJesús Oliva, actuando con descaro, y dándole validez a sus múltiples virtudes, merodearon la portería de Tarazona con regularidad, pero el combinado levantinista sacó músculo en defensa, con Méndez y Lloris achicando aguas.

Aun así, el Levante, que circuló con rapidez el esférico y de manera vertical, dispuso de dos oportunidades, por mediación de Alba Redondo y de Estella Carbonell, atajadas por Canales. Superado el ecuador del segundo tiempo, el Valencia siguió queriendo regalarle a Mestalla tres puntos con los que sumergirse en una zona más calmada en la clasificación. No obstante, le tocó ir a por la victoria pendientes del tobillo de Asun Martínez. La ‘20’, tras una entrada de Lloris, tuvo que retirarse en camilla para preocupación de los presentes. No obstante, el Levante apretó los dientes en el tramo final mientras el Valencia, a través de un peligroso lanzamiento de Marina Martí al que respondió Tarazona con una gran parada, estuvo cerca del segundo. En el descuento, Alba Redondo, tras un centro trazado con precisión por Silvia Lloris desde la izquierda, no remató por milímetros el que hubiera sido un gol vital para, después de los resultados de la presente jornada, afianzarse en la tercera posición. Sin embargo, a las de José Luis Sánchez Vera les tocará dar más de sí para ir a por un sueño que empieza a tambalearse. El Valencia, a su vez, rascó un punto del que sentirse muy orgullosas, prueba de la mejoría registrada en las últimas fechas.