Ribó rechaza el nuevo planeamiento para el PAI del Grau

El alcalde Joan Ribó ha rechazado el nuevo diseño para el Programa de Actuación Intregrada (PAI) del Grau que acaban de presentar los arquitectos José María Tomás y Remedios Vicens al ayuntamiento. "No me gusta", así de rotundo se ha mostrado el máximo responsable de la ciudad cuando le han preguntado su parecer sobre la reformulación de este PAI, en el que se "borra" el circuito de Fórmula 1, pero además se opta por un puente para sortear las vías del tren, en lugar del soterramiento que durante tantos años se lleva reclamando al Estado.

Tres motivos ha esgrimido el alcalde para rechazar el proyecto. El primero: "No respeta los 145 metros que tenía el río, es decir, el proyecto anterior al circuito de Fórmula 1. Se ha de volver a ese espacio, porque hay que ir hacia un espacio para todos los valencianos que es la prolongación del Jardí del Túria".

En segundo lugar, "fundamental" a juicio de Ribó, "no está previsto el soterramiento de las vías del tren. No podemos pensar solo en el PAI del Grau, sino también en el parque del Túria. Sin soterrar las vías no se puede prolongar el parque y hay que pensar en Natzaret-Moreres".

Por último, "hay otro aspecto importante", ha dicho el alcalde, "la destrucción de la caserna de la Guardia Civil, el edificio de la Conselleria de Agricultura o algún otro edificio (la Marina Mercante) que no creeemos que sea la solución más razonable".

El alcalde se alinea así con su socio de València en Comú, que también ha rechazado este planeamiento, mientras que el PSPV, titular del área de Urbanismo que ha encargado el proyecto, todavía no se ha pronunciado, aunque el concejal Vicent Sarrià ya advirtió que el proyecto no es definitivo.

"Se ha de hacer una serie de correcciones bastante significativas", ha asegurado el alcalde.