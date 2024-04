El Palau de Congressos trenca un rècord històric d'ingressos

El Consell d'Administració del Palau de Congressos de València ha aprovat hui els comptes anuals de 2023. Segons l'informe aportat per l'entitat, en este exercici s'han registrat 4.590.000 euros d'ingressos, la qual cosa suposa un 23,5 % més del registrat en 2022 i un 14 % superior a 2019, el millor any de la història fins al moment. El recinte va albergar un total de 97 esdeveniments als quals van assistir 107.872 persones, generant 111.935 pernoctacions a la ciutat. Els congressos van suposar un 79 % dels ingressos anuals i l'activitat internacional va representar el 36 % de la facturació congressual.

Entre les iniciatives posades en marxa en 2023, destaquen les inversions realitzades per un import de 2,2 milions d'euros, “que han impulsat la digitalització, innovació i sostenibilitat del Palau, adaptant-lo a les noves tendències del turisme de reunions”. Entre les més significatives destaquen “les millores en les infraestructures audiovisuals i escèniques, la generació de noves zones de networking i restauració, així com la renovació i actualització de sistemes més eficients que han permés un estalvi en el consum elèctric”.

La presidenta del Palau de Congressos i regidora de Turisme, Paula Llobet, ha assegurat que este espai multiusos de negocis “ja s'ha consolidat com un referent a escala internacional per a la celebració d'esdeveniments i congressos”. “A més, des de l'Ajuntament de València impulsem la seua millora contínua i la seua modernització per a adaptar-se a les necessitats dels nous temps”, ha afegit.

“El Palau de Congressos ha tingut un paper clau per a posicionar a València com a destinació destacada del turisme de congressos. Un tipus de turisme que volem que continue esta senda ascendent perquè atrau turistes amb alt poder adquisitiu, que realitzen una despesa important a la nostra ciutat, i a més són respectuosos amb el nostre patrimoni i la nostra forma de vida”, ha afegit Llobet.

“Esta línia de millora continuada ha contribuït a l'increment de la competitivitat de l'edifici, a la captació de 35 noves candidatures guanyades de congressos nacionals i internacionals fins a 2028 i a aconseguir un índex de satisfacció de les organitzacions d'esdeveniments d'un 5,4 sobre 6”, ha apuntat.

El Consell en la seua reunió també ha aprovat l'execució de noves licitacions per a 2024, “que mantindran esta línia de progrés tecnològic continuat”. La inversió en este exercici serà de 2 milions d'euros, dels quals 1,5 milions d'euros es finançaran amb Fons New Generation de la Unió Europea. Esta inversió es realitza sobre la base del Conveni d'encomanda de gestió firmat per l'Ajuntament de València i el Palau de Congressos per a executar les accions finançades amb fons europeus provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència. En este context, s'ha informat el Consell de les actuacions corresponents al Pla de sostenibilitat turística en destinació, les quals es focalitzen en la transició digital i energètica. Entre estes s'inclouen l'adquisició d'equipament audiovisual d'última generació, creació de la primera fase del bessó digital del Palau, instal·lació de plaques solars per a autoconsum, l'adquisició de nova il·luminació LED i la potenciació de la mobilitat sostenible.

S'estima, a més, que la previsió de facturació global per a l'exercici 2024 serà d'un 20 o 25 % superior a l'anterior, amb un especial creixement internacional i un marcat enfocament estratègic cap a la sostenibilitat especialment alineat amb els ODS i la capitalitat verda. La directora gerent del Palau de Congressos és Sylvia Andrés.

Sylvia Andrés és la directora gerent del Palau de Congressos. / GERMAN CABALLERO

L'any del 25é aniversari

Altre de les fites presentades en la Memòria Anual 2023, aprovada pel Consell, ha sigut la celebració del 25é aniversari del Palau. Entorn d'este esdeveniment, el recinte va llançar una bateria d'accions durant tot l'any per a transmetre la trajectòria i el potencial de l'edifici. “Una de les més significatives, que va posar en primera línia la importància de l'atenció a la diversitat, va ser la col·laboració d'Asindown, Aspau, Bona Gent, Fevadis i Mira’m en la confecció de la imatge gràfica de l'aniversari o el desdejuni a cegues amb l'ONCE, organització que va reflectir la imatge anterior en el cupó emés el 14 de desembre, coincidint amb la Gala d'Aniversari”, ha conclòs la regidora.

