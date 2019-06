Giner llevará al Síndic la parálisis del ayuntamiento

Y mientras los futuros socios de Gobierno resuelven sus problemas, desde la oposición aprovechan el conflicto para empezar a hacer su trabajo. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, anunció ayer que su grupo municipal prepara una queja formal al Síndic de Greuges «si Ribó no habilita hoy mismo las firmas de los concejales», porque no tener firma «implica que un concejal no puede consultar expedientes, ni hacer preguntas».

«Mientras Compromís y PSOE negocian su pacto infame y siguen la Comedia del Rialto, la actividad de las diferentes delegaciones municipales está paralizada», dijo el portavoz de Ciudadanos, al tiempo que considera «tedioso e injusto para los ciudadanos llevar semanas escuchando cómo Ribó y Gómez se pelean por un sillón».

«Aún no les hemos oído ni una sola palabra sobre lo que piensan hacer en Valencia», recordó el portavoz naranja en el Ayuntamiento. En este sentido, exigió a Ribó que «habilite de manera urgente las firmas de los concejales». «El alcalde debe centrarse en los valencianos, en lugar de en su guerra de pactos», concluyó Fernando Giner.

También el PP, a través de su portavoz, María José Català, ha denunciado la parálisis del gobierno municipal por el retraso en la formación de Gobierno y ayer mismo denunció los preparativos de la feria de Julio sin haber firmado los contratos.