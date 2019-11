Todos los Santos se adelanta con la visita de los madrugadores

Miles de personas evitan el colapso previsto para hoy. Fachadas de lápidas ya llenas de flores, y pasillos llenos de gente, en la tarde de ayer, ponen en evidencia que Todos los Santos procura ser una fiesta escalonada, en la que la visita a los difuntos no se circunscribe al día 1 de octubre. Así, los cementerios de la ciudad, especialmente el General, registraba ayer, más ningún otro día, una notable animación. Esto no es óbice para que hoy se prevea un atasco en los alrededores del complejo, aunque el ayuntamiento ha puesto a disposición servicios de autobús-lanzadera. Por contra, también habrá no pocos que aprovecharán el fin de semana para hacer las ofrendas florales el sábado 2 y doimngo 3. De cualquier forma, la costumbre no falta a su cita.