El Valencia CF contará con 3 meses extra para ejecutar la Actuación Territorial Estratégica (ATE). La operación urbanística, que en principio expiraba el 15 de mayo, se ha prorrogado hasta el 15 de agosto «por un plácet administrativo», tal como ha confirmado el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, en una entrevista concedida a À Punt. Durante los 3 meses del Estado de Alarma todos los procedimientos y expedientes administrativos se paralizaron y tras levantarse esa situación de excepcionalidad, se retomaron de cero, en el punto en que estaban. Por tanto, legalmente la ATE no acaba el mes próximo sino en verano.

Ahora bien, Arcadi España -la máxima autoridad que tiene que decidir sobre la operación urbanística concedida al club- no cree que este período añadido vaya a cambiar mucho la situación. «Dudo que lo que no se ha hecho en tres años se haga en tres meses», comentó. Al tiempo que reiteró: «Hay una pérdida de credibilidad generalizada en la sociedad valenciana respecto a la propiedad del Valencia CF actual». Por ende, avanzó que los técnicos están analizando los 8 folios presentados por Anil Murthy en la Generalitat pero avanzó que el plan del club para reiniciar las obras del nuevo Mestalla «es bastante flojo». La documentación aportada por Meriton es «una declaración de intenciones, más que una declaración de hechos», añadió un excéptico conseller, que reclama «pasos adelante» a la propiedad.

Como se recordará, el Valencia CF presentó hace unos días un documento en la Conselleria de Economía en el que aseguraba que si se le amplían los plazos de la ATE, empezaría el año que viene, en enero de 2022, el polideportivo de Benicalap, y en 2024, retomaría la reconstrucción del nuevo Mestalla.

Precisamente, en relación al polideportivo, la concejala de deportes Pilar Bernabé ha revelado que los técnicos de su departamento y de la Fundación Deportiva Municipal llevan trabajando hace 3 años con el club sin haber logrado que haya terminado el anteproyecto técnico de la obra. En condiciones normales, cualquier gabinete de arquitectos tendría acabado este documento básico en apenas 3 semanas, según informaron fuentes de Fundación Deportiva.

3 años y sin el anteproyecto

El «dibujo», que no el anteproyecto técnico para construir el polideportivo de Benicalap, entró en dependencias municipales en 2018 y esta misma semana aún se han introducido una serie de modificaciones técnicas en el documento, a partir de nuevas exigencias que les han marcado los técnicos. Además, la concejala de Deportes Pilar Bernabé confirmó que el primer borrador que planteó el club «no incluía paredes en uno de los pabellones y no tenía climatización», demandas que el ayuntamiento ha obligado a incluir a la Sociedad Anónima Deportiva «porque los vecinos de Benicalap no pueden pasar calor ni ser menos, que los residentes de otros barrios».

Bernabé señaló a Levante-EMV que en un acto «de buena fe», el Ayuntamiento está colaborando con los arquitectos contratados por el Valencia CF desde 2018 «para agilizar desde el punto de vista administrativo» el anteproyecto para edificar el polideportivo. Sin embargo, «después de conocer por la prensa y por terceros, que se han erigido como portavoces del club , que el Valencia CF ha presentado un nuevo documento ante la Generalitat que hace referencia al referido polideportivo», la regidora ha exigido que sea el club quien debe continuar con la tramitación de este expediente directamente.

En esa línea, Infraestructuras Deportivas ha notificado al Valencia CF que tiene que incorporar a su último anteproyecto -del anteproyecto- «más gradas» porque el aforo propuesto es insuficiente para las necesidades del barrio, además de especificar «qué tipo de materiales» van a utilizarse en la obra deportiva ya que no está indicado y en el futuro estos materiales condicionarán «la eficiencia energética del edificio y la sostenibilidad y mantenimiento» de las instalaciones. Por otro lado, Bernabé apuntó que el primer dibujo planteado ante el consistorio ha sido enmendado en varias ocasiones por los técnicos del Ayuntamiento de València, «que incluso se desplazaron a Madrid para reunirse con los arquitectos contratados por Meriton». De hecho, fue la Fundación Municipal Deportiva quien marcó al club cómo tiene que ser el pabellón. ¿Y qué ha reclamado el consistorio a Peter Lim? Pues el polideportivo tiene que constar de dos pabellones, uno que el consistorio quiere dedicar a gimnasia rítmica y otro para multiusos. Además, habrá una piscina climatizada y una sala de musculación. Más, por supuesto, vestuarios para los equipos que usen las instalaciones, que se acaba de exigir al Valencia CF que incluya 2 más de los que había proyectado, en su anteproyecto de anteproyecto aún sin acabar. «Gracias a la presión ejercida por la vicealcaldesa Sandra Gómez ante el club, el Valencia CF está incluyendo los requerimientos que le estamos exigiendo pero aún quedan muchos elementos fundamentales para que el anteproyecto técnico de la obra se considere terminado», terminó la concejala.