Hace apenas una semana, una misteriosa pareja se resguardó de la intensa lluvia que azotaba València bajo el ala de 'La Pamela' del escultor Manolo Valdés. Ese instante fue captado por Sandra Ruiz, una trabajadora de EDEM que inmortalizó la imagen mientras se refugiaba del aguacero a la salida del trabajo en la Marina de València.

Unos días después de que Levante-EMV diera a conocer esta bonita historia y la intención de la propia fotógrafa de encontrar a la pareja de debajo de 'La Pamela', el misterio sigue rodeando a los protagonistas de la instantánea.

Entretanto, Sandra no ha dudado en poner en marcha una iniciativa para convertir esta obra de arte en "uno de esos sitios donde la gente va a hacerse una foto, en este caso, como la de los enamorados". Y para ello ha creado un perfil en la red social Instagram donde aquellos que lo deseen puedan publicar sus fotos bajo 'La Pamela'. Caben "muchas formas de amor" como dice la autora: desde parejas, hasta padres con hijos o grupos de amigos.

Este perfil de Instagram es www.instagram.com/enamoradosbajolapamela/ y aquellos que quieran ver su foto en esta página tan solo tendrá que etiquetarla para que la página comparta su foto.

Para esta joven buscar a los protagonistas de la imagen tiene sentido por dos razones: la primera de ellas porque cree "en la magia de las personas, en lo que podemos hacer juntos" y la segunda porque "me hubiera encantado ser yo la protagonista de esa foto" y como ya compartió con este diario: "imagínate, alguien que no conoces te hace esta foto en un día de lluvia... sí, definitivamente me gustaría tenerla".

Mientras, Sandra se conforma con algo sencillo, comprobar que la escultura de Valdés se ha convertido en un punto de encuentro muy especial: "Yo si os veo desde las ventanas de mi trabajo, seré feliz".