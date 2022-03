Patada adelante de Ribó a la ampliación del Museo Fallero

El Museo del Artista Fallero, ubicado en la plaza Monteolivet, a pocos metros del Jardín del Turia y la Ciudad de las Arts, cumple medio siglo de historia con el proyecto de ampliación del que se viene hablando desde hace años sin un horizonte claro de ejecución. El alcalde, Joan Ribó, ha asegurado esta mañana, durante la visita que ha realizado al espacio con motivo del aniversario, que la ampliación o un eventual traslado a otro emplazamiento más amplio y céntrico de la ciudad, como podría ser el histórico edificio de Correos, adquirido por la Generalitat y cuyo uso compartido ha reivindicado Ribó, no figura entre los proyectos más inmediatos.

Para el alcalde, el museo "está muy bien ubicado" porque está "al lado de uno de los elementos clave de atracción turística de la ciudad", en alusión al complejo de Calatrava. De hecho, recordó, que en la actualidad es el museo municipal más visitado, con 125.000 visitantes en 2019, el 40% de los cuales son extranjeros, lo que demuestra su potencial e interés turístico. "No me gustaría sacarlo de aquí, aunque lo estudiaremos". Se buscará una sede alternativa o subsede, aunque "no es una cuestión de máxima urgencia".

La falta de espacio para colocar los ninots "indultats" que se exhiben el museo y que cada año desde 1934, salvo en los años de la Guerra Civil, ha ido sumando nuevas adquisiciones no preocupa de momento al alcalde. "Hay espacio para tres o cuatro años más", afirma. Ribó abundó en el tema de los "fondos" del museo y recordó que en ningún museo, "ni en el Prado ni en el Reina Sofía se exhiben todas las obras de arte", sugiriendo que se podría ir a una selección de figuras y no a una secuencia histórica de todas las existentes, casi 150, contando los ninots infantiles que se empezaron a trasladar al museo en los años 60.

Más probable, aunque tampoco hay fecha concreta, "ni es inmediata", es trasladar la Junta Central Fallera, que comparte sede con el museo, al entorno de la Ciutat del Artista Fallero. El concejal de Fiestas, Carlos Galiana, ha asegurado esta mañana que el ayuntamiento tiene previsto financiar la adecuación de una nueva sede para la JCF a través de los fondos europeos Next Generation.

El Museo del Artista "refleja muy bien la historia de la fiesta", desde los materiales hasta, si analizamos la crítica, la situación social", ha destacado el alcalde, quien anima a visitar el espacio porque es "un gran museo de las fallas" y buen lugar para ver el valor y el desarrollo histórico de las fallas".