El gobierno municipal de València, formado por Compromís y PSPV, tiene previsto aprobar en la Junta de Gobierno Extraordinaria de mañana un acuerpo por el que va a destinar 53,160 millones de los remanentes del ayuntamiento a pagar gastos derivados de nuevas necesidades que surjan durante el resto del ejercicio presupuestario de 2022; y otros 23,760 millones, a pagar deudas con los bancos. El acuerdo parte de la constatación de que el ejercicio de 2021 lo ha cerrado el Govern del Rialto con unos remanentes de 83, 139 millones, que equivale al importe del superávit presupuestario consolidado.

Además, el acuerdo impulsado a instancias del concejal de Hacienda Borja Sanjuán prevé dedicar 5,790 millones del superávit presupuestario a financiar la segunda modificación de créditos por incorporación de remanentes y también se va a aprobar no instar la aportación de las Fundaciones municipales al superávit consolidado por importe de una cantidad de 428.226,79 euros.

El PP de València ha denunciado que esta acuerdo del gobierno local "puede ser una presunta ilegalidad como advierten tanto la Intervención General como Intervención de Contabilidad y Presupuesto cuyos informes son de disconformidad con la propuesta del concejal de Hacienda ya que afirma que el remanente de 2021 sólo se puede destinar a amortizar deuda y no a gasto. Tampoco la propuesta cuenta con el informe preceptivo del secretario municipal", añaden los populares.

La portavoz del PP María José Catalá señala que esta medida, que califica de "presunta ilegalidad" no se hubiera producido si el Gobierno de Joan Ribó y el PSOE "hubiera hecho los deberes". Del presupuesto de 2021, "se dejaron por ejecutar 152 millones de euros, si hubieran rebajado los impuestos y tasas municipales a las familias en 2021 o hubieran destinado más dinero a ayudas a los sectores afectados por la crisis del Covid" no existirían estos remanentes ahora. "No han hecho nada de esto y les han sobrado 80 millones de euros que tendrán que destinar a los bancos”, lamenta.

Sin embargo, aunque el secretario municipal y el interventor han dado su disconformidad, en la moción que presenta Borja Sanjuán está la justificación legal que dan los socialistas a este acuerdo. Según el PSOE, el marco jurídico generado por el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la situación de emergencia social derivada de la pandemia habilita a los ayuntamientos a pagar gasto con dinero procedente de sus remanentes u ahorros municipales de otros ejercicios y no solo deuda bancaria como obliga la normativa. Así, la moción planteada por Borja Sanjuán que mañana se va a aprobar hace referencia a que ya en abril de 2021 se aprobó una medida similar. La Intervención de Presupuestos y Contabilidad del Ayuntamiento de València propuso el destino previsto en el art. 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiero, que no es otro que pagar deuda bancaria.

No obstante, "vista la situación extraordinaria provocada por la pandemia, se propone la adopción del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de destino del superávit del ejercicio 2021 para atender las necesidades presupuestarias sobrevenidas motivadas mayoritariamente por causa del Covid 19". De acuerdo con las directrices comunitarias, recuerda la propuesta de Sanjuán, "el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020 suspendió las reglas fiscales de ese año y del siguiente; el Congreso de los Diputados respaldó la decisión del Gobierno el día 20 de ese mismo mes. Y con vistas a los planes presupuestarios del ejercicio 2022, el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales que el Congreso de los Diputados ratifica por segunda vez el 13 de septiembre de 2021". En resumen, Compromís y PSPV creen que se puede pagar gasto con el dinero de los remanentes pese al criterio del interventor y del secretario.