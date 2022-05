Carmen Alborch, Largo Caballero, el pueblo de Otos o las mujeres pescadoras darán nombre a varias de las nuevas calles de la ciudad de València. Así, el pueblo de El Palmar incorporará las calles de los barqueros Nelo y Blaio y de las Mujeres Pescadoras, dadas las sugerencias recibidas por el vecindario por las confusiones que existían tanto por los servicios de reparto a domicilio como de las notificaciones oficiales en estos tramos de calle.

A ambos se les considera precursores del paseo en barca, una actividad que se ha convertido en un medio de vida para las personas de El Palmar. El alcalde pedáneo, Ernest Peris, ha explicado: "Seguramente, en el momento que les tocó vivir a Nelo y Blaio, no fueron conscientes del camino que estaban abriendo y de las oportunidades que iban a generar, pero el paso del tiempo les ha dado la razón. Gracias a ellos, humildes trabajadores que se ganaban la vida con la pesca y la agricultura, actividades que como bien sabemos no garantizan un futuro prometedor, ahora son autónomos o han creado pequeñas empresas del sector turístico".

Respecto al Camí Nou del Salinar, que estará ubicado en la Punta, su alcalde, José Planells, ha puesto de manifiesto que "este cambio, supone una mejora para el vecindario, dado que facilita la diferenciación de estas dos vías, resultado de la división del original por la construcción de la V-15".

Respecto a la calle dedicada al Padre Arrupe, la Compañía de Jesús en València ha querido expresar "su agradecimiento y alegría por la decisión del Ayuntamiento de dedicar una calle al Padre Pedro Arrupe, que fue General de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983".

Respecto a la reincorporación de la calle de Otos a la ciudad de València, el alcalde de este pueblo de la comarca de la Vall d'Albaida, Mario Mira, ha dicho que "en nombre de toda la corporación y de todo el pueblo quiero dar las gracias al Ayuntamiento de València por proponer que nuestro pequeño pueblo esté presente en una ciudad tan grande como es València".

Otras calles que se incorporan al entramado viario y que ya se habían dado a conocer los pasados días son las de Carlos Gómez Carrera ("Bluff"), Largo Caballero y Carmen Alborch. En todos los casos, se trata de nuevas calles, al igual que en las anteriores incorporaciones de personajes públicos del pasado mes de febrero, por lo que no se cambia ni se elimina ningún nombre, sino que se amplía la onomástica de las calles de la ciudad.

Queja de Ciudadanos

Ante estos cambios de nombre, el grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de València ha anunciado que mañana presentará ante la Comisión de Cultura una enmienda para que las propuestas de cambio de nombre para dar una calle a Largo Caballero y Carmen Alborch se voten por separado. “Este grupo no tiene reparos en darle una calle en Valencia a Carmen Alborch por lo que representa para la cultura y la política valenciana. Sin embargo, no estamos de acuerdo con darle una calle a Largo Caballero, un individuo que podría ser calificado de muchas cosas pero no de demócrata”, ha indicado la concejala de Cs, Amparo Picó.

“No entendemos por qué el gobierno de PSPV y Compromís se ha empeñado en votar juntas ambas propuestas. No son calles que estén cerca, ni tampoco guardan ningún tipo de relación entre ellas. Lo único que podría explicar esta actitud es la necesidad de crear polémica con el cambio de nombre de las calles, y provocar conflicto con los partidos en la oposición”, ha considerado la responsable de cultura de la formación liberal.

“Pensamos que lo más lógico es que podamos votar cada cambio de nombre por separado. Pero si nos rechazan la enmienda y nos obligan a votar juntos, no nos quedará más remedio que abstenernos, para el prejuicio de la memoria de Carmen Alborch”, ha adelantado.