El concurso para construir 400 viviendas en Malilla queda desierto por el alza de los precios

El concurso para iniciar la construcción de hasta 400 viviendas públicas en Malilla Sur ha quedado desierto por el alza de los precios y debido a que el Ayuntamiento de València no ha revisado los precios de las plicas pese a tener remanente para hacerlo, según ha denunciado la portavoz del PP María José Catalá. La empresa municipal Aumsa, que ha convocado el concurso para llevar a cabo las obras de urbanización del Sector Sur PRR-7 “Malilla Sur”, ha tenido que declararlo desierto tras desistir la única empresa que había optado a hacer la obra, Torrescámara. Según el dictamen emitido por Aumsa, la empresa aspirante no ha aportado la documentación que se le requería por lo que su oferta no se ajusta a los pliegos del concurso y procede descartarla y dejar el concurso desierto. Para Catalá, lo sucedido en este concurso es "otra muestra más de la gestión poco eficaz de Compromís y PSOE".

Urbanismo aprueba la reparcelación del sector Malilla Sur con 290 VPP La concejala popular se ha reunido esta mañana con el presidente de la Federación de Empresas Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), José Luis Santa Isabel, y miembros de su junta directiva para analizar la situación de los contratistas en la ciudad. Entre los problemas que se han tratado en este encuentro "es el atasco permanente de licencias que sufre en la ciudad de València (licencias Urbanísticas Obras de edificación tiene en tramitación 9.739 expedientes de los cuales cerca de 3.000 son licencias pendientes de conceder), la falta de ejecución de inversiones y la paralización de inversiones estratégicas en la ciudad". Catalá se reúne con la patronal de los promotores y denuncia el atasco permanente de licencias que sufre la ciudad de València: tiene en tramitación 9.739 expedientes de los cuales cerca de 3.000 son licencias pendientes de conceder “Especialmente preocupados estamos con la ejecución de inversiones. En los últimos 7 años, el gobierno de Joan Ribó ha dejado de ejecutar 600 millones de euros en nuestros barrios y eso implica no sólo que se ha perdido una cantidad ingente de dinero que no llegan a nuestros vecinos, sino que además se han dejado de crear 10.000 puestos de trabajo directos y 21.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, ha afirmado Catalá. Además, la lideresa popular se ha referido al bloqueo permanente por “peleas ideológicas sin sentido” de desarrollos urbanísticos importantes para la ciudad. “No puede ser que los jóvenes no encuentren una vivienda porque su gobierno es incapaz de impulsar la construcción de viviendas”, ha señalado Catalá que se ha marcado como prioridades desbloquear inmediatamente cuando sea alcaldesa el PAI del Benimaclet y PAI del Grao. “No puede ser que los jóvenes no encuentren una vivienda porque su gobierno es incapaz de impulsar la construcción de viviendas”, ha señalado Catalá que se ha marcado como prioridades desbloquear el PAI del Benimaclet y PAI del Grao cuando sea alcaldesa En este sentido, ha apuntado que ayer mismo en Malilla Sur ha quedado desierto un concurso de Aumsa de 400 viviendas de protección pública porque no se han actualizado los precios de las plicas, pese a tener remanente el Ayuntamiento de València para realizarlo. “Otra muestra más de la gestión poco eficaz de Compromís y PSOE.” Asimismo, ha afirmado que el PP pondrá en marcha un plan de choque para desbloquear las licencias e “impulsar la actividad económica de esta ciudad y permitir que todo aquel que quiera abrir un negocio o construir una vivienda no esté casi un año esperando una licencia” ZAL y ampliación Puerto de Valencia La portavoz del PP, María José Catalá, se ha referido también "a los últimos intentos de boicot de la izquierda a proyectos de la izquierda como la ampliación del Puerto de Valencia y la ZAL". “Ya está bien de inseguridad jurídica. Nos estamos jugando una inversión de 1.000 millones en la ampliación de Puerto y una inversión estratégica en la ZAL”, ha afirmado Catalá que ha pedido "seriedad”. En este sentido, ha recordado que en la ZAL se han invertido ya 133 millones, y hay 4 empresas que ya han presentado proyectos por valor superior a 70 millones y una previsión de 2.000 puestos de trabajo entre trabajos directos e indirectos. “Ayer mismo conocimos que Barcelona inauguraba un hub logístico en su ZAL para facilitar el comercio entre el noreste de Asia, el sur de Europa y el norte de África. ¿Por qué quieren que las empresas se vayan a otras ciudades?”, se pregunta. Catalá ha afirmado que cuando sea alcaldesa "la seguridad jurídica, la gestión y las inversiones volverán a Valencia, y no se irán a otras ciudades por cuestiones ideológicas.” “Ya está bien de inseguridad jurídica. Nos estamos jugando una inversión de 1.000 millones en la ampliación de Puerto", ha lamentado la portavoz del PP sobre esta infraestructura que enfrenta a PSOE y Compromís