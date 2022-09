Grezzi: "Los incívicos del patinete son una minoría que afecta a todos"

El uso o el abuso del patinete eléctrico se ha convertido en uno de los argumentos de debate en los últimos días después de que primero el Grupo Municipal Popular alertara del incremento de accidentes; que el alcalde reconociera que este vehículo de nuevo cuño "es un problema para la movilidad" y que instara a adoptar medidas a las delegaciones afectadas; es decir, Movilidad y Seguridad Ciudadana.

El primero de ellos, Aarón Cano, hay que recordar, fue taxativo al desmentir los datos aportados por el principal partido de la oposición. "Escriben cifras en la nota de prensa y se quedan más anchos que largos. Sin verificar la fuente. Y, claro, si sale el tema y se le pregunta al alcalde, éste no tiene datos para a mano para decir lo contrario. No es problema de hacer la pregunta, sino de los datos que se aportan desde un grupo municipal". Pero, ¿hay un problema con los patinetes? "Me preocupaban cuando el incremento de accidentes era del cien por cien. Las cifras actuales es una reducción clara en el incremento: de un cien por cien a un trece por ciento, sabiendo que su uso sigue creciendo. Siempre hay buenos y malos comportamientos y la gente tiene que hacerse a su uso".

Preguntado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha apelado a que "esta delegación no tiene competencia en sancionar, pero sí que ha impulsado una ordenanza con unas normas muy claras de cómo se tiene que circular, aparcar, etcétera. Somos pioneros en la gestión de este tipo de fenómenos. De hecho, está dos años y medio antes que la DGT". Su diagnóstico es que "consideramos que los incívicos son una minoría. Pero no sólo de patinetes. También hay incívicos que van en moto por el carril bici, por ejemplo. Y eso lo que hace es afectar a la mayoría. Por los accidentes que puedan generar y por la opinión que pueda suscitar en la ciudadanía". Grezzi no descarta las sanciones "cuando no hay forma de cambiar el comportamiento. Hay que impulsar medidas de civismo primero pero cada uno tiene un límite que es la libertad y la seguridad de los demás".

Sobre la posibilidad de que estos vehículos deban tener seguro obligatorio ha pasado la responsabilidad a la DGT. "Nuestro reglamento, que es el de circulación, es muy claro. Esa cuestión no depende de nosotros".