El ayuntamiento de València ha suspendido hasta nueva orden el proceso de adjudicación del "contrato del siglo": la adjudicación de los servicios de recogida de basuras para los próximos quince años por un precio de salida de 1.325 millones de euros para los próximos quince años. La decisión se ha adoptado a causa de la serie de recursos presentados por una de las empresas interesadas, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que fue retirada de entre las aspirantes por presentar su pliego fuera de plazo.

Desde entonces, la empresa, un de las beneficiarias actualmente de la prestación del servicio, ha iniciado una batalla legal para tratar de conseguir su reenganche. No es para menos habida cuenta de lo suculento del contrato. Y en ese contexto, tiempo atrás reclamó una revisión de oficio de la licitación. el vicealcalde Sergi Campillo ha anunciado que "según esta mercantil, al ser una licitación tan compleja se pueden formular preguntas que la administración responde para preparar la oferta. A partir de una de las preguntas, SAV entiende que la respuesta dada por el servicio modifica sustancialmente las condiciones y reclamó esa revisión y retrotraerla, anularla y empezar de nuevo. A criterio del ayuntamiento, asesoría jurídica, secretaría y servicios, desestmamos la revisión, pero la legislación obliga enviarla al Consell Jurídic Consultiu. Y éste como deberá pronunciarse, por prudencia y seguridad jurídica, hemos decidido suspender el proceso, aunque no estamos obligados a ello".

"El servicio está garantizado"

La paralización del proceso es absoluta, incluyendo no continuar con seguir con el siguiente paso, que era la apertura de sobres porque "sabríamos las ofertas eocnómicas y si hay que empezar de nuevo, no parece muy adecuado". Con lo que "vamos a esperar el dictamen y según lo que ocurra, actuaremos. El riesgo cero no existe porque estamos en un estado de derecho, aunque estamos convencidos de que el Consell Juridic adoptará el mismo criterio que el ayuntamiento. El servicio, mientras tanto, seguirá siendo prestado sin problema, con las contratas actuales, con toda normalidad. Además, este año estamos con el presupuesto récord, 80 millones".